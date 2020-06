Ontvoerder van 13-jarige uit Genk werd half jaar geleden door politie uit de Schelde gered Patrick Lefelon

03 juni 2020

11u18 32 Antwerpen De 25-jarige Omar L., één van de De 25-jarige Omar L., één van de ontvoerders van de 13-jarige jongen uit Genk , is een half jaar geleden nog door de politie uit de Schelde gered. Hij was toen op de vlucht geslagen na een inbraak in een gokkantoor. De man werd door de politie en de brandweer terug op het droge getrokken.



Limburger Omar L., afkomstig uit Maasmechelen, hing vorig jaar al maanden rond in Antwerpen. Afgelopen maandag is hij gearresteerd in Antwerpen, samen met zes andere verdachten voor de ontvoering van de 13-jarige jongen uit Genk. De rol van Omar L. moet nog uitgeklaard worden.

De man was op de vlucht sinds hij in februari zijn enkelband had doorgeknipt. Omar L. zat in voorarrest voor een inbraak in een gokkantoor in de Franckenstraat in het centrum van Antwerpen. De man sloeg toen op de vlucht, maar moest even later door de politie uit het koude Scheldewater worden gered.



Woordvoerder Sven Lommaerts vertelde destijds dat een patrouille op 30 december 2019 rond 4.30 uur was opgeroepen voor een incident in de Lange Vlierstraat. Daar botste de patrouille op twee mannen die te voet wegliepen. De achtervolging werd ingezet en de mannen vluchtten tot op de Scheldekaaien.

“Onze mensen zagen toen hoe een van de twee in het water sprong”, zei Sven Lommaert van de Antwerpse lokale politie daar eerder over. “De man probeerde naar de overkant te zwemmen, maar bedacht zich halverwege en keerde terug. Nadat hij weer uit het water kwam, was hij volledig onderkoeld. De Schelde is sowieso al verraderlijk en zeker bij deze temperaturen. Even verderop hebben we ook de tweede verdachte gevonden, eveneens helemaal doorweekt.”

Omar L. moest zich normaal gesproken op 11 mei samen met de tweede verdachte voor de rechtbank in Antwerpen verantwoorden voor de inbraak in het gokkantoor. Hij daagde toen uiteraard niet op. Het proces is uitgesteld naar 14 juni.

