Ontvoerder én Scheldeduiker riskeert 18 maanden cel voor inbraak in gokkantoor

16 juni 2020

17u57 0 Antwerpen Scheldeduiker Omar L. (24) en Dimosthenis P. (25), die vervolgd worden voor een inbraak in een gokkantoor in Antwerpen, riskeren 18 maanden cel. Omar L. was in de Schelde gesprongen om aan de politie te ontkomen. Omar L. zit momenteel in de cel voor zijn betrokkenheid bij de ontvoering van een 13-jarige jongen uit Genk.

Twee mannen waren in de vroege ochtend van 30 december 2019 via de kelder binnengedrongen in het gokkantoor aan de Franckenstraat in Antwerpen. Ze braken met een gele koevoet de gokautomaten open en sloegen met 9.585 euro buit op de vlucht.

Een politiepatrouille merkte even later Omar L. en Dimosthenis P. op in de Lange Vlierstraat, vlakbij de Franckenstraat. Toen de beklaagden de combi zagen, zetten ze het op een lopen richting Scheldekaaien. Omar L. dumpte onderweg een rugzak en probeerde zich nog onder een auto te verbergen, maar dat lukte niet. Omar L. sprong dan maar in de Schelde in een poging om aan de politie te ontkomen. Hij werd onderkoeld uit het ijskoude water gehaald. Dimosthenis P. werd wat verderop gearresteerd.

De beklaagden ontkenden de inbraak. Volgens advocaat Luc De Leeuw waren ze op de vlucht geslagen, omdat ze hasj op zak hadden. De kleren die ze droegen, stemden echter overeen met de kledij van de inbrekers op de beelden van de bewakingscamera. In de gedumpte rugzak stak bovendien inbrekersmateriaal, waaronder een gele koevoet. Omar L. ontkende dat de rugzak van hem was en weigerde zijn DNA af te staan.

Enkelband doorgeknipt

Omar L. werd onder elektronisch toezicht geplaatst, maar knipte op 21 februari zijn enkelband door. Wellicht omdat hij die dag bij de onderzoeksrechter verwacht werd voor een gedwongen DNA-afname. Omar L. is volgens de procureur al uitgebreid gekend voor inbraken, drugsdelicten en inbreuken op de terreurwetgeving. Eerder deze maand werd hij aangehouden voor zijn vermeende betrokkenheid bij de ontvoering van een 13-jarige jongen uit Genk, die 42 dagen werd vastgehouden.

Voor de inbraak in het gokkantoor vroegen Omar L. en Dimosthenis P. allebei de vrijspraak. Volgens de verdediging werd het onderzoek vooral à charge gevoerd en zijn er geen overtuigende bewijselementen. Het gokkantoor eist 21.000 euro schadevergoeding. Vonnis op 30 juni.