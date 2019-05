Ontsnappen uit brandende escape room: omgebouwde truck schoolt bezoekers bij over brandveiligheid BJS

21 mei 2019

15u44 0 Antwerpen Brandwondencentrum Oscare vzw uit Merksem gaat rondtoeren met een mobiele escape room om burgers over brandveiligheid te sensibiliseren. In een omgebouwde truck krijgen bezoekers tien minuten om te ontsnappen uit een gesimuleerde woningbrand.

Ze schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond: de ‘escape rooms’. Het zijn interactieve spelletjes waarbij een groep mensen in een of meerdere kamers wordt opgesloten. De deelnemers moeten door het zoeken naar sleutels, codes en aanwijzingen, en door het oplossen van puzzels en raadsels de kamer(s) binnen een bepaalde tijd proberen te verlaten.

Doorgaans laten deelnemers zich puur voor de ontspanning opsluiten. Maar volgens Oscare vzw is de escape room hét middel bij uitstek om brandveiligheid aan te kaarten. De organisatie, die onderzoek en nazorg biedt aan slachtoffers met brandwonden en brandlittekens, bouwde daarom een kleine vrachtwagen om tot de eerste mobiele ‘Fire Escape Room’ van het land. De truck is de komende maanden terug te vinden op opendeurdagen van brandweerkorpsen, scholen, bedrijven, kinderfestivals en gezinsdagen in heel Vlaanderen.

In vergelijking met Nederland sterven in ons land drie keer meer mensen in een woningbrand. Het aantal slachtoffers moet absoluut naar beneden en daarom is brandpreventie cruciaal Koen Maertens, directeur van Oscare

Gevuld met rook

In de mobiele ‘Fire Escape Room’ worden twee tot vier mensen opgesloten. Terwijl de ruimte zich vult met rook, moeten de deelnemers ontsnappen door het oplossen van puzzels en raadsels over brandveiligheid. “Bij elke opdracht die wordt volbracht, vinden de deelnemers een sleutel”, zegt Koen Maertens, directeur van Oscare vzw. “Het spelletje is afgelopen als de sleutels om uit de truck te geraken worden gevonden. Doorgaans duurt het tien minuten om uit de truck te geraken. In een échte brandsituatie zou dat eigenlijk véél te lang zijn. In principe heb je drie minuten om je woning veilig te verlaten.”

Volgens Koen Maertens is brandpreventie nog steeds heel erg nodig. “In vergelijking met Nederland sterven in ons land drie keer meer mensen in een woningbrand. Het aantal slachtoffers moet absoluut naar beneden en daarom is brandpreventie cruciaal.”

Elke seconde levensbelangrijk

“Door een aantal eenvoudige tips in acht te nemen, kunnen grote drama’s vermeden worden”, gaat Maertens verder. “Bewaar de sleutel van de voordeur bijvoorbeeld steeds op dezelfde plaats, en zo dicht mogelijk bij de voordeur. Vaak gaan bij het zoeken naar sleutels levensbelangrijke seconden verloren en stikken slachtoffers voor ze kunnen ontsnappen. Verder raden we iedereen aan om thuis een vluchtplan uit te werken en in te oefenen. De 112 bel je pas, als je de brandende woning hebt verlaten. En dan zijn er natuurlijk de rookmelders. Het is bewezen dat ze een brand vroegtijdig kunnen detecteren en toch worden ze nog altijd onvoldoende geplaatst.”

De mobiele ‘Fire Escape Room’ werd dinsdag officieel voorgesteld in de kazerne van de Antwerpse brandweer. “Ook wij zetten erg in op brandpreventie, onder meer via sociale media. Maar door mensen écht iets te laten beleven, blijft de boodschap over brandveiligheid nóg beter hangen”, zegt woordvoerder Kristof Geens.