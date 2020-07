Ontroerend mooi afscheid van echtgenote Herbert Flack: “Fabienne is weggerukt, midden in een verhaal dat nog lang niet af was”

Antwerpen

Een ode aan de liefde, het theater en de gracieuze, lieve vrouw die ze was: Fabienne Arras kreeg zaterdag in ‘haar’ Bourlaschouwburg een ontroerend mooi afscheid , zestien dagen na een ongelukkige, fatale val in Spanje. Pas 66. Vechtend tegen de tranen noemde Herbert Flack het een ontzettend voorrecht om met haar getrouwd te zijn. “Ik omhels je met alle liefde die een mens voor een ander kan voelen.”