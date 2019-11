Ontmoet de Sint na een wandeling in Zandvliet JAA

04 november 2019

22u51 0 Antwerpen Op de Wandel-mee-dag van Zandvliet leer je de mooiste plekken van het district kennen. In vrijetijdscentrum De Schelde kan je daarna kijken naar de voorstelling ‘Sint en de bron van waarheid’ en de Sint ontmoeten in de foyer.

Er zijn wandelingen van 3, 5, 8, 15 en 25 kilometer door en langs Zandvliet-dorp, de Ruige Heide, Moretusbos en Berendrecht. Wie liever jogt, kan onder begeleiding van loopclub ‘Noordrunners’ 5 of 15 kilometer lopen.

Voor de kleinsten is er een zwartepietenwandeling. Ondertussen speelt in het vrijetijdscentrum de voorstelling ‘Sint en de bron van waarheid’. Er is een voorstelling in de voormiddag én in de namiddag. Na elke voorstelling kunnen de kinderen de Sint ontmoeten in de foyer.

Meer info op de website van De Schelde: www.vrijetijdscentrumdeschelde.be.