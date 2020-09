Onthard één vierkante meter en krijg gratis planten van de stad: “Je inzetten voor een beter klimaat was nog nooit zo leuk én gemakkelijk” ADA

03 september 2020

16u57 1 Antwerpen Onder het motto #BreekUit roept de stad Antwerpen haar inwoners op de stad mee te ontharden. Iedereen die een vierkante meter stenen uitbreekt in zijn tuin, op zijn koer of aan de voorgevel, krijgt daarvoor 10 gratis planten cadeau. Op zaterdag 10 oktober kan iedereen zijn planten komen afhalen.

Met de campagne #BreekUIT roept de stad alle Antwerpenaars op om hier zelf aan mee te doen op hun eigen domein of aan hun voorgevel. De stad ontharden is één van de vele manieren om Antwerpen klimaatrobuust te maken: weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering. “Ontharding is een belangrijke Antwerpse beleidsprioriteit”, kinkt het.

Tien gratis planten

Bewoners die een steen uitbreken aan hun gevel, in hun voortuin, of op hun koertje, krijgen per vierkante meter tien gratis plantjes aangeboden. 0,1 vierkante meter levert 1 plantje op en het maximaal aantal plantjes voor een particulier bedraagt 50 voor 5 vierkante meter. Organisaties of verenigingen kunnen op maximaal 100 plantjes rekenen.

In het district Antwerpen verloopt het anders omwille van de Burgerbegroting. Bewoners uit het district Antwerpen melden hun onthardingsactie aan op de website van de vzw Klimplant. De voorwaarden en het inschrijvingsformulier zijn daar te vinden. De stad moedigt iedereen aan om zijn eigen uitbreek-actie te delen op sociale media met #BreekUIT zodat ook andere bewoners geïnspireerd geraken.

“Je inzetten voor een beter klimaat was nog nooit zo leuk én gemakkelijk”, zegt schepen voor leefmilieu Tom Meeuws. “Met #BreekUIT kan iedere Antwerpenaar letterlijk voor de voordeur of achter de gevel mee bouwen aan een klimaatrobuuste stad. Wanneer zoveel mogelijk mensen een kleine bijdrage leveren, wordt de hele stad daar beter van. Met #BreekUIT draag je ook bij aan een groenere buurt. De laatste dagen hebben al meer dan honderd Antwerpenaars zich ingeschreven, wat echt fantastisch is. Zo ontharden we samen de hele stad.”

Geen vergunning nodig

De stad wil het voor iedere Antwerpenaar zo makkelijk mogelijk maken om zijn eigen omgeving te vergroenen. Zo is het niet meer nodig om een vergunning aan te vragen voor een geveltuin. Iedere Antwerpenaar mag een geveltuin aanleggen van zodra er een vrije doorgang van minstens 1,3 meter overblijft. Alle voorwaarden zijn te vinden op www.antwerpen.be/gevels.

Je inschrijven voor de webinars kan via www.antwerpen.be/breekuit. Daar is ook alle informatie over #BreekUIT te vinden.