Ontdek dit verborgen speelplein aan de Plantin en Moretuslei CVDP

01 juli 2019

12u28 0 Antwerpen Naast de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei loopt een rode trap naar een haast verborgen speelplein. Doordat het niet zichtbaar is vanaf de weg, weten slechts weinig mensen deze plaats te vinden. Toch komen een aantal vaste bezoekers er bijna dagelijks spelen.

“Het is hier leuk omdat we veel plaats hebben om te basketten,” zegt Nathan (9) die samen met zijn vrienden na school het plein bezoekt. “ Finn (13) sluit zich daarbij aan: “Het skatepark hier is leuker dan dat in het stadspark omdat het minder druk is. Ik ben nog een beginner dus ik kan hier goed oefenen.” Door mond-tot-mondreclame vinden enkelen de weg naar hier. Een groep kinderen basket, enkele pubers leven zich uit in het skatepark en twee vrouwen babbelen aan een picknicktafel.

De naam van het plein staat nergens aangeduid. “Wij noemen het hier gewoon ’Plantin’,” vertelt Nathan. Ook Olessia (15) kent de officiële naam van de plaats niet: “Mijn vriendin noemt het hier ‘het plein naast Centraal’.” Olessia komt er met haar vrienden om te skaten en te ‘chillen’.

Twee jaar geleden opende dit speelplein met een voetbal- en basketbalveld, een overdekt skatepark, een glijbaan en klimrek. Het is onderdeel van Kievit 2: het openbare domein rond de nieuwe bouwblok met kantoren en woningen. Het project is nog in ontwikkeling. In maart startten de laatste werken om een speeltuin voor de allerkleinsten te maken. Ook worden er nog fietsenstallingen geplaatst. In 2020 zal het volledige Kievit 2-plein voltooid zijn. Misschien volgt de massale toestroom later, maar tot dan heeft Finn nog genoeg ruimte om te kunnen oefenen.