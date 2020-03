Ontdek Antwerpen tijdens de City Run oriëntatieloop Annelin Marien

03 maart 2020

14u19 0 Antwerpen Op zondag 12 april is de Antwerpse binnenstad het sfeervolle decor voor de Antwerpen City Run. De oriëntatieloop loodst je al lopend via enkele checkpoints in de stad.

De City Run maakt deel uit van de Runners’ lab City Runs die plaatsvinden in verschillende Belgische steden. Het doel: zo snel mogelijk alle checkpoints vinden die aangeduid zijn op de kaart. Die krijg je aan de start, tot dan weet je dus niet welke route je zult lopen. Degene die de checkpoints in de snelste tijd vindt, wint de wedstrijd.

Je kiest tussen een route van 5 (20 checkpoints) of 10 kilometer (30 checkpoints), starttijd is tussen 10 en 12 uur. Start en finish zijn aan Park Spoor Noord. Inschrijven kan tot en met 5 april en kost 15 euro. Meer informatie en inschrijvingen via de ‘City Runs’-website.