Ontdek Antwerpen op ongekende hoogten: stad zoekt eigenaars en huurders die willen meedoen aan dakenfestival ‘DAKkan’ PhT

10 november 2019

14u31 2 Antwerpen Wat is het verband tussen yoga, petanque, lekker eten en film? Zoek het in de hoogte: je kunt het allemaal doen op een dak. De stad organiseert van 18 tot 20 september 2020 het tweede dakenfestival DAKKan en hoopt op de medewerking van b urgers, bedrijven en openbare instellingen.

De eerste editie van DAKkan bracht vorig jaar 3.000 mensen op de been. Naast activiteiten als film, eten en yoga kreeg je ook tips mee over het vergroenen van daken. “Dit festival is het uitgelezen moment om te tonen hoe groendaken kunnen bijdragen tot een klimaatrobuuste stad”, zegt schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a). “Dankzij planten, struiken of bomen hou je na een regenbui niet enkel water vast, maar zorg je ook voor een betere afkoeling van de stad in warme zomers.”

“Een dak is ook een te vaak vergeten plek om cultuur tot bij de mensen te brengen”, voegt Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) daaraan toe. Het EcoHuis en de Antwerpse cultuurcentra slaan de handen in elkaar voor een prikkelend en artistiek sterk programma. De stad kan verder rekenen op externe partners als M HKA, PAKT en Mundo-A. Het EcoHuis organiseert inspiratiewandelingen met een gids.

Eigenaars en huurders van interessante en (uiteraard) toegankelijke daken die willen meedoen, sturen een mail naar: geert.allaert@antwerpen.be