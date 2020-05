Onrustwekkende verdwijning: twee meisjes (12 en 13 jaar) vermist in Antwerpen Patrick Lefelon

26 mei 2020

18u03 894 Antwerpen Twee meisjes van 12 en 13 jaar zijn sinds maandagmiddag spoorloos. De vriendinnen Aya Talhi en Aya El Ouakili zouden samen gaan winkelen op de Meir. Toen zij na enkele uren niet thuiskwamen, sloegen hun ouders alarm.



De lokale recherche van de politie Antwerpen, afdeling jeugd, is op zoek naar twee minderjarige meisjes. Aya Talhi (13) en Aya El Ouakili Zaida (12) verdwenen maandag in de omgeving van het metrostation Plantin.

De twee meisjes hadden op maandag 25 mei in de namiddag afgesproken om iets te eten in de omgeving van de Antwerpse Meir. Ze vertrokken thuis en namen om 14 uur de tram naar de Antwerpse binnenstad. Ze zijn het laatst gezien in de omgeving van het metrostation Plantin. Tussen 16.30 uur en 17 uur zouden ze terug thuis zijn. Tot op heden, meer dan 24 uur later, heeft niemand nog iets van de meisjes vernomen.

De politie controleert alle mogelijke camerabeelden in de omgeving van de Meir om een spoor van de meisjes terug te vinden. Het staat niet vast dat zij daar zijn aangekomen. Ook de Cel Verdwijningen van de federale politie en Child Focus helpen mee bij de opsporingen. De verdwijning is onrustwekkend omdat de meisjes nog zo jong zijn en nooit eerder zonder verwittigen van huis wegbleven. Voorlopig wijst niets nog op crimineel opzet.

Talhi Aya

Aya Talhi is dertien jaar oud. Ze is 1,69 meter groot en heeft zwarte ogen. Ze is slank gebouwd en heeft lange, zwarte haren. Op het moment van haar verdwijning droeg het meisje een bronskleurige broek, witte t-shirt en trui, witte schoenen van het merk Nike en oorbellen.

El Ouakili Zaida Aya

Aya El Ouakili Zaida is 12 jaar oud. Zij is 1,70 meter groot en is normaal gebouwd. Ze heeft bruine ogen en lange bruine haren. Zij droeg op het moment van haar verdwijning een blauwe hoofddoek, een trainingsvest van Nike en een trainingsbroek van Adidas met zwarte en rode strepen.

Metrostation Plantin

De meisjes zijn voor het laatst gezien in het metrostation Plantin. Wie meer informatie heeft of weet waar de meisjes zich bevinden, kan contact opnemen met de politie op 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.