Onrust op Universiteit Antwerpen na online dreigbericht: studenten mogen campussen niet verlaten, lessen geschrapt HAA/PLA

25 november 2019

12u52 46 Antwerpen De politie onderzoekt een dreigbericht dat vanochtend via Snapchat naar de helpdesk van de Universiteit Antwerpen is gestuurd. De campussen zowel in de binnenstad als in Wilrijk worden niet geëvacueerd, maar uit voorzorg wordt aan iedereen gevraagd om binnen te blijven. Alle lessen van deze namiddag zijn geschrapt. “We laten er ook niemand toe”, meldt Politie Antwerpen op Twitter.

Het bericht werd verstuurd namens een zogenaamde student Geneeskunde, en maakt melding van een gewapende man die zou willen toeslaan. De UA wordt in het bericht zelf niet genoemd, bevestigde de unief vanmiddag.

[UPDATE] We voorzien extra toezicht op de campussen van @UAntwerpen. Er wordt niet geëvacueerd, maar we vragen aan iedereen o/d universiteitscampussen om voorlopig binnen te blijven. We laten er ook niemand toe. Het onderzoek naar het dreigbericht gaat onverminderd voort. Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link

Veiligheidsmaatregelen

Volgens de politie wordt de zaak prioritair onderzocht. “Waakzaamheid is op z’n plaats. Paniek is niet nodig”, meldde de politie in een eerste Twitterbericht. Aanvankelijk klonk het nog dat alle lessen en activiteiten gewoon “kunnen doorgaan”, maar inmiddels zijn de colleges toch afgelast.

De politie heeft ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. “Iedereen moet binnenblijven, maar mag zich wel vrij in de gebouwen bewegen”, stelt de universiteit. “Wie zich buiten bevindt, moet naar binnen gaan. Wij overleggen verder met de politie.” De extra maatregelen waren oorspronkelijk enkel van kracht op de campus Drie Eiken, maar is uitgebreid naar alle campussen van de UA in de binnenstad.

De Antwerpse lokale politie laat weten dat het slechts om voorzorgsmaatregelen gaat, omdat er geen enkel risico wordt genomen. “De politie vraagt dat iedereen in alle gebouwen van de Universiteit Antwerpen (alle campussen, maar niet Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Antwerp Management School) binnen blijft en niet circuleert tussen de gebouwen. Mensen die nog niet op campus zijn, worden gevraagd om niet te komen.”

Lessen die bezig zijn, gaan momenteel gewoon door. Lessen die deze namiddag nog moeten beginnen, worden geschorst, klinkt het in een mededeling van de UA aan de studenten.

Onderzoek

“Het bericht over de terroristische dreiging ging via sociale media snel rond bij de studenten, en daardoor ontstond er heel wat commotie”, reageerde UA-woordvoerder Peter De Meyer vanmiddag. “Het zal waarschijnlijk om een vals dreigbericht gaan, maar dat wordt verder onderzocht door de politie.”

Politie Antwerpen meldt dat het onderzoek naar het dreigbericht “onverminderd voortgaat”. “Zolang het onderzoek loopt, en dat kan nog wel even duren, moet iedereen die zich op de campussen bevindt, binnenblijven.” Politiewoordvoerder Wouter Bruyns liet eerder al weten dat “dergelijke berichten via sociale media altijd ernstig worden genomen”.

[UPDATE 14.50 uur] De situatie blijft onveranderd. Het onderzoek naar het dreigbericht gaat onverminderd voort. Zolang het onderzoek loopt, en dat kan nog wel even duren, moet iedereen die zich op de campussen bevindt, binnen blijven. We laten ook niemand toe tot de campussen. https://t.co/syG7cmKmN0 Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link