Onrust op Antwerpse campus na dreigbericht via Snapchat HAA

25 november 2019

12u52 46 Antwerpen De politie onderzoekt een dreigbericht dat vanochtend via Snapchat naar de helpdesk van de Universiteit Antwerpen is gestuurd. “Waakzaamheid is geboden. Paniek is niet nodig”, aldus de Antwerpse politie.

Het bericht werd verstuurd namens een zogenaamde student Geneeskunde en maakt melding van een gewapende man die zou willen toeslaan. De UA wordt in het bericht zelf niet genoemd, bevestigt de universiteit, die vanochtend de lokale politie inlichtte.

Onderzoek

Volgens de politie wordt de zaak prioritair onderzocht. “Waakzaamheid is op z’n plaats. Paniek is niet nodig”, klinkt het. Alle lessen en activiteiten op de campus Drie Eiken kunnen gewoon doorgaan. De politie is er aanwezig met als belangrijkste doel iedereen gerust te stellen.

“Het bericht over de terroristische dreiging ging via sociale media snel rond bij de studenten en daardoor ontstond er heel wat commotie”, reageert Peter De Meyer, UA-woordvoerder. “Het zal waarschijnlijk om een vals dreigbericht gaan, maar dat wordt verder onderzocht door de politie.”

“Ernstig nemen”

“Dergelijke berichten via sociale media nemen we altijd ernstig”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Er is momenteel geen reden om de school bepaalde initiatieven te laten nemen.” Voorlopig is dus geen sprake van een evacuatie of andere maatregelen.

Politiezone Antwerpen is op de hoogte van een verontrustend bericht dat rondgaat via de sociale media. We nemen dreigingen altijd ernstig. We reageren gepast en startten een onderzoek. Waakzaamheid is op z'n plaats. Paniek is niet nodig. Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link