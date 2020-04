Online infodag van Antwerpse universiteit en hogescholen is groot succes BJS/BLG

25 april 2020

21u24 0 Antwerpen In de provincie Antwerpen hebben verschillende hogescholen en de Universiteit Antwerpen zaterdag een infodag georganiseerd voor studenten in spe. Door de coronacrisis moest die online gebeuren, want fysieke infomomenten op de campussen zelf zijn nu niet mogelijk. Duizenden studiekiezers schaarden zich daarom voor hun computer om kennis te maken.

Chatten met studenten, docenten en proffen, studiemateriaal inkijken of een virtuele rondleiding op de campus. Het behoorde op de online infodag allemaal tot de mogelijkheden. “Studiekiezers zijn op zoek naar informatie en willen hun studiekeuze maken, dat is nu niet anders dan andere jaren. Wij willen hen zo goed mogelijk informeren en laten ervaren wat ze kunnen verwachten. Als dat niet op de campus kan, dan doen we dat online”, zegt Thomas More-woordvoerster Veerle Heyvaert.

Bij Thomas More was de eerste online infodag een succes: 1.500 studiekiezers maakten een account aan om te kunnen chatten met docenten en studenten of om deel te kunnen nemen aan een live videosessie. Op het hele platform werden tussen 10 en 17 uur meer dan 30.000 bezoeken geregistreerd. Door de grote toevloed aan bezoekers waren er in het eerste uur even wat technische problemen, maar die werden snel opgelost.

Chatbox

Bij AP Hogeschool bezochten 3.300 unieke bezoekers de onthaalpagina. Nog eens 1.300 studiekiezers bezochten de website van het Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. De chatboxpagina en de pagina met de live sessies trokken respectievelijk zowat 1.300 en bijna 1.100 bezoekers. Bijna 900 studiekiezers maakten een virtuele campustour.

Bij de Universiteit Antwerpen stelden ruim 1.300 studiekiezers vragen via de chat over opleidingen of over alle aspecten die bij het studeren komen kijken. Er stonden ongeveer 250 studenten, assistenten, proffen en andere personeelsleden paraat om informatie te verstrekken. De website registreerde zowat 16.000 paginabezoeken. De gemiddelde bezoeker bleef zestien minuten hangen op de website.