Online ideeënplatform en ‘Ledjes aan de Schelde’: VZW Klimplant verleidt de Antwerpenaar tot klimaatactie Annelin Marien

29 april 2020

11u20 0 Antwerpen De participatieve burgerbeweging VZW Klimplant wil met twee nieuwe projecten de Antwerpenaar aanzetten tot klimaatactie. Met Klimwand daagt de organisatie Antwerpenaren uit om via een online platform mee na te denken over hoe een klimaatvriendelijke stad eruit moet zien. Het tweede project, Ledjes aan de Schelde, biedt voordelige ledverlichting aan.

VZW Klimplant ontstond vorig jaar met als doel inspirerende klimaatprojecten op stadsniveau te realiseren. Twee nieuwe projecten werden vandaag voorgesteld: Klimwand en Ledjes aan de Schelde. Met het project Klimwand wil de vzw ideeën van burgers verzamelen en de mooiste daarvan uitvoeren. Iedereen die een idee heeft rond klimaat, kan dat tot 10 mei delen op het online platform. Daarna gaat Klimplant samen met de bedenkers aan de slag om de beste projecten te realiseren. Isabelle Quirynen, woordvoerster van Klimplant, licht toe: “We zijn een participatieve burgerbeweging, wat betekent dat we onze ideeën van onderuit proberen te vergaren en uit te werken. We merken dat individuen vaak heel mooie dromen hebben, maar niet weten hoe je aan zoiets op je eentje begint. Zo kunnen we bijvoorbeeld hulp bieden met subsidieaanvragen, vrijwilligers aanbrengen of het idee verder concretiseren.”

De Ledjes aan de Schelde

Het tweede project, de Ledjes aan de Schelde, zet ledverlichting in de spotlight via een samenaankoop. “Led is niet alleen goed voor het klimaat omdat je je uitstoot vermindert, maar ook voor je portemonnee: op een jaar tijd heb je de aankoop eruit gehaald en daarna blijft het energieverbruik van je verlichting tot 90% lager,” legt Isabelle Quirynen uit. Mensen die mee willen doen, kunnen de ledlampen bestellen via de webshop van Klimplant. Op 10 oktober kunnen ze de lampen vervolgens afhalen op verschillende locaties in de stad. Ook daarvoor doet Klimplant beroep op burgers. Voor een goede spreiding over heel de stad zijn ze nog op zoek naar verenigingen en straten die de ledjes mee willen verdelen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@klimplant.be

Meer info op www.klimplant.be.