Online eerbetoon aan vrouw die onvervulde wens van zoon realiseert en stad Museum Mayer van den Bergh schenkt ADA

27 maart 2020

09u23 0 Antwerpen Op 27 maart is het 100 jaar geleden dat Henriëtte van den Bergh (1838-1920), moeder van Fritz Mayer van den Bergh, sterft. Een jubileum dat niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Het Museum Mayer van den Bergh had samen met Mortsel heel wat festiviteiten over deze visionaire vrouw gepland. Deze activiteiten gaan omwille van het coronavirus later dit jaar door. Online is er wel een alternatief programma vanaf 27 maart.

Een museum als eerbetoon. Dat verwezenlijkt Henriëtte van den Bergh (1838-1920) op nauwelijks drie jaar tijd. Na de plotse dood van haar zoon Fritz realiseert ze zijn onvervulde wens: een museum om zijn adembenemende collectie tentoon te stellen. Wie het Museum Mayer van den Bergh bezoekt, stapt een wereld binnen vol schilderijen, retabels, beeldhouwwerk, handschriften en wandtapijten. Stuk voor stuk opgesteld in een sfeervol interieur vol delicate, kleine kunstschatten. Zorgvuldig gepresenteerd door Henriëtte. Naast moeder was Henriëtte een gedreven vrouw met een passie voor kunst. Wat heeft ze voor de het museum betekend, hoe bijzonder was haar band met haar zoon Fritz en hoe vertaalde haar empathie voor minderbedeelden zich? Ontdek haar verhaal hier.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud is opgetogen dat er ondanks de huidige crisis mooie en ontroerende verhalen aangeboden worden aan het publiek: ‘Henriëtte van den Bergh staat meestal in de schaduw van haar zoon en verzamelaar Fritz. Haar rol in de vorming van de collectie en de totstandkoming van het museum is cruciaal. Haar 100-jarig overlijden op 27 maart was een uitgelezen kans om Henriëtte in de kijker te zetten. Ondanks alles ben ik blij dat we haar levensloop digitaal kunnen aanbieden en hoop ik dat mensen hier vandaag kracht uit kunnen putten.’

Later dit jaar loopt ‘Ontmoet Henriëtte’. Deze interventie zal zich afspelen in het salon en de studio van het museum en biedt ook rondleidingen en een randprogramma aan.

www.museummayervandenbergh.be