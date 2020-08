Onkruid overwoekert erop los, stad roept verzachtende omstandigheden in: “Hitte en onweersbuien zorgen ervoor dat onkruid sneller groeit” ADA

13 augustus 2020

10u59 0 Antwerpen Je kan er op verschillende plaatsen niet meer naast kijken: in Antwerpen woekert het onkruid er op los, tot al gauw een meter hoog. Vooral het Eilandje lijkt getroffen door een onkruidplaag. De stad zegt elke dag ploegen op pad te sturen om het onkruid te bestrijden maar roept ook verzachtende omstandigheden in.

Naast de tramsporen aan het Bonapartedok staat een grote plant van ruim een meter groot, grassprieten overwoekeren de trambedding en naast bomen groeit het onkruid welig. Wie zich de laatste tijd wel eens op het Eilandje begaf, zal het ook gezien hebben: het onkruid groeit er welig.

“De afgelopen dagen was het ideale weer voor de groei van onkruid”, klinkt het bij de stad. “De warmte en de voorbije onweersbuien zorgen ervoor dat het onkruid snel groeit. Bovendien wordt er op het openbaar domein ook meer en meer gewerkt met een poreuze ondergrond. Zo gebruiken we geen cementvoegen meer tussen klinkers. Op die manier zorgen we ervoor dat regenwater kan insijpelen in de bodem. Gevolg is dat we hierdoor soms wat meer onkruid krijgen. Daarnaast wordt in deze vakantieperiode prioritair ook heel wat aandacht besteed aan het opruimen van zwerfvuil. De stad Antwerpen wil de straten zo proper mogelijk houden.”

Biodiversiteit

Wat de bermen betreft opteert de stad voor een extensief maaibeheer. Dat betekent dat – daar waar mogelijk - bermen en grasperken slechts 1 of 2 keer per jaar gemaaid worden. Zo kan een berm uitgroeien tot een plantenweide. Dit versterkt de biodiversiteit in de stad aanzienlijk. Meer bloemen en planten betekent meer insecten. Insecten zijn dan weer voedsel voor de vogels.