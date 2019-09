Ongeval met vrachtwagen op verkeerswisselaar E313/E34 ter hoogte van Ranst CVDP

04 september 2019

11u32 14 Antwerpen Woensdagvoormiddag omstreeks 11 uur vond een ongeval plaats met een vrachtwagen aan de verkeerswisselaar E313/E34 ter hoogte van Ranst.

Het ongeval vond plaats in de verkeerswisselaar E313 (Antwerpen richting Hasselt) met de E34 (Antwerpen richting Eindhoven) ter hoogte van Ranst. Er vielen geen gewonden maar de rijbaan werd er wel door versperd. Op de verkeerswisselaar wordt richting E34 Turnhout naar Eindhoven afgesloten. Het verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via uitrit Massenhoven van de E313, vervolgens via N14 richting Zoersel waar men de autosnelweg E34 weer op kan richting Eindhoven.