Ongeval met vier vrachtwagens in Kennedytunnel richting Gent: “Blijf uit de buurt!” Sander Bral

04 maart 2020

12u33 0 Antwerpen Door twee ongevallen met vier vrachtwagens in de Kennedytunnel, zijn er twee van de drie rijstroken richting Gent versperd. Het verkeer is volledig stilgevallen op de Antwerpse Ring richting Gent. De Liefkenshoektunnel richting Gent is momenteel tolvrij gemaakt. Het verkeer van Hasselt naar Gent wordt aangeraden via Brussel te rijden.

Het ongeval deed zich rond het middaguur voor net aan het begin van de tunnelkoker richting Gent. Een vrachtwagen reed er in de file in op een andere vrachtwagen. Net daarna gebeurde er opnieuw een ongeval, ook een kopstaartaanrijding met twee trucks.

“Een meevaller is dat er op het eerste zicht geen gewonden vielen en dat er slechts één van de vier betrokken trucks getakeld moet worden”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Dat neemt niet weg dat door het ongeval momenteel slechts één van de drie rijvakken van de Kennedytunnel, de drukste tunnel van ons land, beschikbaar is richting Gent.”

Liefkenshoektunnel tolvrij

“Een prognose van hoe lang de hinder zal duren, kunnen we momenteel niet maken. We sporen de mensen aan de Ring 2 richting Gent te nemen, door de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken in die richting. Het verkeer op lange afstand van oost naar west rijdt beter om via Brussel.

De file groeit enorm snel aan op de Antwerpse Ring richting Gent. Vanaf Deurne is het al een uur aanschuiven geblazen.

