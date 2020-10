Ongeval in Kennedytunnel richting Gent afgehandeld: motoragent zwaargewond, Liefkenshoektunnel blijft tolvrij tot 13.15u JVDS - MVDB

07 oktober 2020

00u33

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 44 Antwerpen - UPDATE Het ongeval in de Kennedytunnel op de Antwerpse ring (R1) is afgehandeld. Twee van de drie rijstroken richting Gent waren afgesloten na een ongeval met een motoragent. De file lost nu op, maar er was sprake van een wachttijd van een uur vanaf Antwerpen-Oost. De Liefkenshoektunnel richting Gent blijft nog tolvrij tot 13.15u om de hinder op te vangen.

De aanrijding tussen een vrachtwagen en een motoragent zorgde ervoor dat aanvankelijk de hele tunnel richting Gent versperd was, maar de hulpdiensten hebben al snel één rijstrook kunnen vrijmaken. De twee andere rijstroken zullen echter allicht nog een hele tijd afgesloten blijven om de hulpdiensten in alle veiligheid hun werk te kunnen laten doen.

Het Verkeerscentrum raadt het verkeer over langere afstand van Hasselt naar Gent aan om via Brussel om te rijden. Vanuit het noorden en oosten van Antwerpen is de R2 via de tolvrije Liefkenshoektunnel een alternatief. Dat blijft nog zo tot 13.15u.

De betrokken motorrijder was iemand van de federale politie. Hij is met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De Antwerpse lokale politie doet ter plaatse de vaststellingen van het ongeval, omdat de federale politie betrokken partij is.

Het verkeer op de Antwerpse ring richting Gent #R1 is volledig stilgevallen. In de #Kennedytunnel is voorlopig maar één rijstrook vrij. Daar zijn een auto en een moto gebotst. De file groeit stevig aan. Vermijd de omgeving! pic.twitter.com/6wMyce4zGR Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

