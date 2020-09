Ongeruste dokwerkers zakken af naar gemeenteraad: PVDA-motie verworpen, stad rekent op overleg met havenarbeiders als Europa wet-Major opblaast Philippe Truyts

28 september 2020

23u23 3 Antwerpen Ongewoon bezoek maandag voor de Antwerpse gemeenteraad: in de tribunes zaten een tiental havenarbeiders. Buiten aan het Bernarduscentrum zorgde een nog grotere groep ook voor animo. De dokwerkers waren ingegaan op een oproep van PVDA-fractieleider Peter Mertens. Die vroeg in een motie steun van het stadsbestuur voor het statuut van de dokwerkers. Maar dat ging niet door.

Begin september legde de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie een bom onder de wet-Major. Die wet beschermt sinds 1972 de erkende havenarbeid. Volgens de advocaat-generaal belemmert het Belgische poolsysteem het recht van vrije vestiging en het vrij verkeer van werknemers. Als het Europees Hof dat advies volgt, heeft de volgende federale regering in ons land daar wellicht een kluif aan. Vier jaar geleden overleefde de wet-Major eerdere Europese banbliksems toen ex-minister Kris Peeters (CD&V) na lang onderhandelen een compromis afsloot met de havenbonden.

Nu alles juridisch wordt gespeeld, is het enorm belangrijk om zoveel mogelijk druk te zetten, zodat de rechter zijn vonnis misschien zal bijsturen. Havenarbeider Ivan Heyligen

“Handen af van de wet-Major”, scandeerden enkele tientallen havenarbeiders nadat ze aan de Groenplaats waren samengetroept. “We zijn er niet gerust in”, zegt havenarbeider Ivan Heyligen. “Nu alles juridisch wordt gespeeld, is het enorm belangrijk om zoveel mogelijk druk te zetten, zodat de rechter zijn vonnis misschien zal bijsturen. Veel hangt ook af van de volgende minister van Werk. Dat zou best geen liberaal zijn.”

Volgens Heyligen zijn de dokwerkers bereid om stevig te strijden voor hun erkend statuut. “Na de uitbraak van corona hebben de Antwerpse havenarbeiders het beste van zichzelf gegeven. Ondanks het feit dat de maatregelen op sommige kades met voeten werden getreden. Als je dan hoort hoe respectloos een aantal werkgevers met ons omgaan, dan komt dat keihard aan.”

Eigen volk eerst

De motie van Mertens kreeg steun van Vlaams Belang (en van Groen), maar wel vanuit andere overwegingen. “De wet-Major was een voorloper van onze slogan ‘Eigen volk eerst’”, zei Filip Dewinter. “We zijn blij dat PVDA zich daarachter schaart.”

Hicham El Mzairh (sp.a) beklemtoonde dat zijn partij altijd op de barricade stond voor de havenarbeiders. “We gebruiken daarbij geen nutteloze woorden, maar ondernemen actie door keihard te onderhandelen. Kathleen Van Brempt beschermt de havenarbeid vanuit het Europees parlement.”

Ongeruste havenschepen

Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) geeft toe dat ze ongerust is. “Als Europa ons dwingt tot hervormingen, moet dat in overleg met en respect vóór de havenarbeiders verlopen. Maar we gaan nu vanuit de stad echt geen brieven sturen. We moeten de uitspraak van het Europees Hof afwachten.”