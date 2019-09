Ongeduldige chauffeurs die vuilniswagens inhalen via tram- en fietspaden krijgen boete Sander Bral

12 september 2019

Het politiewijkteam van het Kiel controleerde woensdagavond op het kruispunt van de Schijfstraat met de Frans Hensstraat. In de werfzone daar negeren heel wat bestuurders het verbodsbord en rijden zo tegen de rijrichting in door de straat. Tijdens de extra controle werden er in twee uur tijd zes bestuurders geverbaliseerd. In de nacht van woensdag op donderdag controleerde het team tijdens de huisvuilophaling door de stadsdiensten. Ongeduldige bestuurders durven de ophalers al eens in gevaar te brengen. Twee bestuurders die de afgescheiden tram- en busbaan gebruikten om de vuilniswagen in te halen, negeerden het verbodsbord dat bepaalt dat die rijbaan voorbehouden is voor voertuigen van De Lijn. Drie bestuurders gebruikten zelfs het fiets- en voetpad om de vrachtwagen in te halen. Ze kregen allemaal een boete.