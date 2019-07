Onderzoeksrechter laat bankbediende van misdaadclan weer vrij Patrick Lefelon

19u51 4 Antwerpen Michaël Y., de bankbediende die de Assyrische misdaadfamilie Y. zou verwittigd hebben voor het blokkeren van hun rekeningen, is weer vrijgelaten. De onderzoeksrechter stuurde hem na één nacht in de cel terug naar huis. De man bleek wel degelijk thuis te zijn toen de politie zijn huisarrest kwam controleren.

Michaël Y. werd donderdag terug opgepakt omdat hij één van zijn voorwaarden voor vrijlating zou geschonden hebben. De man heeft een huisarrest vanaf 19 uur ‘s avonds. Toen de politie vorige zaterdagavond bij hem aanbelde, deed hij echter niet open. Daarop werd hij donderdag opnieuw aangehouden.

Nochtans had de man een redelijk alibi. Hij zat die avond op het terras en had de bel niet gehoord. Michaël Y. legde als bewijs enkele foto’s voor die hij woensdagavond had gemaakt en op sociale media had gepost. De onderzoeksrechter stuurde hem donderdag toch naar de gevangenis.

Advocaat Sahil Malik: “Vrijdagmiddag is mijn cliënt dan toch vrijgelaten. De onderzoeksrechter had bljikbaar de tijd gevonden om zijn alibi te controleren en zijn fout ingezien. Michaël Y. was wel degelijk thuis en had zich dus aan zijn avondklok gehouden. Spijtig dat hij eerst een nacht in de gevangenis heeft moeten doorbrengen. Hij lag op een matje op de grond in een cel met vier andere gevangenen.”