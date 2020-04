Onderzoekers UAntwerpen maken longonderzoek op afstand mogelijk BJS

17 april 2020

11u43 0 Antwerpen Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een oplossing ontwikkeld om longonderzoek zonder rechtstreeks contact met de patiënt mogelijk te maken. Een stethoscoopsysteem op afstand moet de veiligheid van medisch personeel verbeteren en hun werklast verminderen. Het systeem wordt getest in het UZA.

Regelmatig longonderzoek is van fundamenteel belang om coronapatiënten op te volgen. Helaas is dat voor het medisch personeel een hele uitdaging: artsen moeten in steriele kleding de kamer van de patiënt binnengaan en zich vervolgens helemaal omkleden en hun handen wassen voordat ze de volgende patiënt onderzoeken.

“Er zijn verschillende soorten longgeluiden die kunnen worden beoordeeld met een stethoscoop en die allemaal bijdragen tot een klinische opvolging van de toestand van de patiënt”, zegt dr. Stijn Verhulst van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “Deze onderzoeken zijn zeer tijdrovend, vooral als grote aantallen patiënten moeten worden onderzocht. Dat is tijdens coronacrisis in nagenoeg alle ziekenhuizen het geval.”

Een groot voordeel van het systeem is dat een team van artsen samen kan luisteren en kan samenwerken om een patiënt te evalueren Jan Steckel

Stethoscoopsysteem op afstand

Om longonderzoek zonder rechtstreeks contact met de patiënt mogelijk te maken, ontwikkelde het onderzoekscentrum ‘Flanders Make’ van de UAntwerpen een stethoscoopsysteem op afstand. Het systeem, dat de werkdruk verlicht én het besmettingsgevaar wegneemt, bestaat uit een aantal gedigitaliseerde stethoscopen die op het lichaam van de patiënt kunnen blijven en die allemaal zijn aangesloten op een computer die zich in de spreekkamer van het medisch personeel bevindt.

“Een groot voordeel van het systeem is dat een team van artsen samen kan luisteren en kan samenwerken om een patiënt te evalueren”, legt hoofdonderzoeker Jan Steckel uit. “Ze kunnen zelfs resultaten tijdens een bepaalde periode vergelijken en de vooruitgang van patiënten objectiever beoordelen, dit alles zonder rechtstreeks contact met de patiënt.”

Volgens Steckel is het product laagdrempelig in gebruik te nemen. “Het is eenvoudig te maken en bestaat uit goedkope en gemakkelijk in de handel verkrijgbare apparatuur, zoals microfoons, kleine computers en geluidskaarten. Mensen met ervaring op het gebied van techniek en computernetwerken kunnen het systeem eenvoudig nabouwen en ziekenhuizen bijstaan bij de installatie ervan.”

Wij hebben in Vlaanderen niet enkel een grote expertise in het ontwikkelen van vaccins of antivirale middelen tegen COVID-19, ook onze maakindustrie is zeer innovatief Hilde Crevits

Eerste tests in het UZA

Sinds 15 april lopen de eerste tests op de afdeling intensieve zorgen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Nadien is het de bedoeling dat de oplossing openbaar beschikbaar wordt gemaakt om artsen over de hele wereld te steunen.

Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) is opgetogen met de ontwikkeling van het stethoscoopsysteem. “Wij hebben in Vlaanderen niet enkel een grote expertise in het ontwikkelen van vaccins of antivirale middelen tegen COVID-19, ook onze maakindustrie is zeer innovatief. Dit voorbeeld van ‘auscultatie op afstand’ toont goed aan hoe technologie de zorg voor patiënten kan vergemakkelijken en verbeteren.

Een filmpje over de techniek: