Onderzoek van KdG-expertisecentrum: “Omzetverlies in eventsector ligt veel hoger dan aanvankelijk geraamd” ADA

23 juni 2020

11u30 0 Antwerpen De voorbije drie maanden moesten maar liefst drie op de tien organisaties actief in de eventsector personeel laten vertrekken. Zes op de tien organisaties verwachten ook in de komende drie maanden mensen te moeten ontslaan. Dat blijkt uit de tweede nationale sectorbevraging van het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) sinds de uitbraak van de coronacrisis.

De ontslagen zijn een gevolg van de vele geannuleerde en uitgestelde events. Het verwachte omzetverlies wordt elke maand groter. Onderzoeker Joris Verhulst legt uit: “Voor een derde van de organisaties zijn nu al alle geplande events geannuleerd tot het einde van het jaar. Zes op de tien organisaties denken dat meer dan de helft tot alle events geannuleerd of uitgesteld zullen worden in 2020. Voor de meeste organisaties blijkt 2020 een verloren jaar.”

Groter verlies dan verwacht

De organisatoren van events in België verwachten een omzetverlies van 68 procent in 2020 ten opzichte van 2019. Dit is een nog groter verlies dan ze verwacht hadden eind maart. Toen werd dit verlies op 52 procent geschat. Ook het verwachte omzetverlies van de toeleveranciers aan events (zoals catering, decoratie, audiovisuele ondersteuning …) kent in juni een aanzienlijke stijging. Daar waar deze in maart op 55 procent werd geschat voor dit jaar, wordt de schade nu al geraamd op 71 procent. Organisatoren van events schatten het verlies op 1,7 miljard euro. Toeleveranciers verwachten meer dan 4,7 miljard euro te verliezen.

“De cijfers tonen een zwaar toegetakelde sector door de coronacrisis”, zegt het hoofd van het expertisecentrum Publieke Impact Christine Merckx. “Toch zien we ook tekenen van hoop. Meer organisatoren en toeleveranciers dan in maart vertrouwen erop dat hun organisatie voldoende reserves heeft om de crisis te overleven. De sector maakt goed gebruik van de steunmaatregelen van de overheid en die blijken dus te helpen. Ook het perspectief op een relance van de sector kan voor dit licht optimisme zorgen.”

Begin juni vulde meer dan 12 procent van alle event-professionals in België de enquête in. Het gaat om organisaties die voor meer dan 50 procent van hun omzet professioneel betrokken zijn bij of actief zijn in de organisatie van events, conferenties, beurzen, festival, incentives en/of meetings.