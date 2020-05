Onderzoek UAntwerpen: “Switch naar online verkoop hielp handelaars lockdown te overleven”

11 mei 2020

11u41 0 Antwerpen Dankzij e-commerce hebben winkels een vijfde van hun normale omzet gedraaid, wat samen met de hinderpremie voor de meesten net genoeg was om te overleven en nu te heropenen. Dat blijkt uit onderzoek van de UAntwerpen. De helft van de Vlaamse handelaars zonder webshop ging tijdens de lockdown online.

Slechts een derde van de Vlaamse winkels en restaurants verkocht online voor de coronacrisis, maar het internet bleek een belangrijke reddingsboei voor de sector sinds de verplichte sluiting. Dat besluiten onderzoekers van het departement Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen. Veel kleine winkeliers hadden voor corona geen tijd om een online verkoopkanaal op te zetten, maar deden dat met de hulp van de sectororganisaties nu wel.

En die beslissing wierp zijn vruchten af. “We merken een duidelijke positieve evolutie in het aantal lokale online bestellingen, de klanten laten hun lokale winkel niet in de steek”, zegt onderzoekster Ann Verhetsel. “Negentig procent van de online omzet komt van klanten binnen de eigen provincie. De Vlaming heeft dus geluisterd naar de herhaalde oproepen en steunt duidelijk de handelaar om de hoek, die nu zelf snel een website in elkaar knutselde of via Instagram take-away adverteert.”

Transportkosten

Het doorrekenen van transportkosten blijft wel een knelpunt voor handelaars en winkeliers. Bpost blijkt de grote logistieke winnaar, zegt onderzoeker Joris Beckers. “Meer dan tachtig procent van de nieuwe webshops koos voor bpost om de pakjes te laten leveren. Alle heisa rond de vertragingen en de kostenverhoging lijken onze nationale koerier voorlopig geen parten te spelen.”

Ondanks het succes van e-commerce verwachten de onderzoekers een terugval van online verkoop in de toekomst. Voor de overgrote meerderheid (83 procent) van de handelaars blijft de fysieke winkel het voornaamste verkoopskanaal.