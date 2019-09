Onderzoek UAntwerpen: “Huisdokter wil met collega’s kunnen discussiëren”

BJS

10 september 2019

12u44 0 Antwerpen Het beroep van huisarts kampt met een imagoprobleem en als het vak niet snel aantrekkelijker wordt, dreigt een tekort. Onderzoek van de UAntwerpen toont aan dat huisdokters onder meer nood hebben aan meer samenwerking en overleg met andere zorgprofessionals.

In heel wat Europese landen daalt het aantal jongeren dat kiest voor een carrière als huisdokter of voor een andere job in eerstelijnsgezondheidszorg. In veel landelijke gebieden is er vandaag al een acuut probleem. Bovendien vergrijst de beroepsgroep razendsnel.

Een internationale groep onderzoekers met doctoraatsstudent Bernard Lefloch van de UAntwerpen ging daarom in acht landen bij 183 huisartsen na welke factoren een belangrijke rol spelen in hun jobtevredenheid. “Mijn collega’s en ik gingen op zoek naar de positieve aspecten van het beroep, naar de factoren die huisdokters stimuleren om dagdagelijks hun job met passie uit te oefenen”, zegt Lefloch. “Die factoren blijken in de verschillende landen vrij identiek te zijn.”

Zo zeggen de huisartsen energie te halen uit gevarieerde situaties en contacten met een brede waaier aan patiënten. Ook de vrijheid om hun werkomgeving te kiezen en te organiseren is een belangrijk pluspunt. Een dokter-patiëntrelatie met wederzijds vertrouwen en respect zorgt voor meer zelfvertrouwen bij de dokter.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een huisarts nood heeft aan het perspectief van en discussie met collega’s. Ze willen met andere woorden in groep werken.

Om het beroep aantrekkelijker te maken, ziet Lefloch een rol weggelegd voor de universiteiten en voor de overheid. “Universiteiten zouden de wetenschappelijke dimensie en de toegevoegde waarde van de job meer moeten beklemtonen. Een specifieke meerjarige opleiding tot huisarts, met docenten die uit de praktijk komen, zoals in Vlaanderen bestaat, is erg belangrijk.”