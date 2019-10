Onderzoek Tunnelkraak afgesloten, opdrachtgevers onvindbaar Patrick Lefelon

23 oktober 2019

09u29 0 Antwerpen Negen maanden na de geruchtmakende tunnelkraak op de BNP Paribas-bank op de Belgiëlei in Antwerpen, zijn de drie verdachten door de raadkamer vrijgelaten. Naast Koba M. (29) werd ook zijn vader Kachaber M. (45) aangehouden en zijn vriend/werkmakker Giorgi K. (28). Het onderzoek is afgesloten maar de twee mogelijke opdrachtgevers blijven onvindbaar.

De tunnelkraak via de riolering en twee zelfgegraven tunnels op het filiaal van BNP Paribas Fortis in de Belgiëlei dateert van zondag 3 februari De politie viel er binnen en ontdekte dat de kluizenzaal was opengebroken. Twintig tot dertig kluizen waren leeggeroofd. De dagen nadien werden drie verdachten gearresteerd: Koba M. en zijn vader Kachaber M. en ook zijn werkmakker Giorgi K. Het ging om Georgiërs die al jaren in Antwerpen woonden.

De drie verdachten zaten tot deze zomer in de gevangenis en mochten daarna met een enkelband hun voorarrest verder thuis uitzitten. In de loop van het onderzoek werden er twee Georgiërs geseind. Zij zouden mogelijk de opdrachtgevers van de Tunnelkraak zijn. De mannen houden zich waarschijnlijk in Israël op.

“De raadkamer heeft de drie nu ook van hun enkelband verlost”, zegt advocaat Tim Smet die Giorgi K. bijstaat. Zijn cliënt heeft bekend spullen te hebben gekocht die achteraf in de tunnels werden terugevonden. Van het geroofde geld of juwelen heeft de man nooit iets gekregen.

De onderzoeksrechter heeft zijn dossier afgesloten en teruggegeven aan de procureur.