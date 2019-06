Onderzoek naar namaak op Sinksenfoor: inspectie neemt honderdtal prijzen in beslag BJS

27 juni 2019

10u27 9 Antwerpen Op de Antwerpse Sinksenfoor zijn door de Economische Inspectie een honderdtal producten in beslag genomen. Dat bevestigt de woordvoerder van de FOD Economie. De actie kadert in een onderzoek naar namaak.

De Economische Inspectie schoot in actie, nadat een bezoekster van de Sinksenfoor twee weken geleden op sociale media ongewild een rel ontketende. Zij had haar beklag gedaan over een ‘namaak-hoofdtelefoon’ (op de doos stond dat het een ‘Beats by Dr. Dre’ betrof, red.) die ze aan een schietkraam had gewonnen. “Toen ik de hoofdtelefoon uitpakte, bleek het een dummy exemplaar te zijn”, aldus de vrouw. “De batterijen bleven niet zitten, er was geen aan/uit-schakelaar, de juiste kabel ontbrak en er was nergens een referentienummer te vinden. Ik vond het nogal grof dat ik met een waardeloze prul blij was gemaakt.”

Nadat het incident de Economische Inspectie ter ore was gekomen, werd actie ondernomen. “Onze diensten zijn op de Sinksenfoor ter plaatse gegaan en hebben bij meer dan één foorkramer in totaal een honderdtal producten in beslag genomen”, stelt Chantal De Pauw, de woordvoerder van de FOD Economie. “Er is helemaal niks mis met het aanbieden van goedkope producten in een kermiskraam, maar men mag niet de indruk wekken dat het om merkproducten gaat. Dat kan als misleiding worden bestempeld.”

“Situatie al verbeterd”

Omdat het onderzoek naar namaak op de Sinksenfoor nog loopt, wil de FOD Economie niet meedelen hoeveel pv’s er werden opgesteld. Wel onderstreept woordvoerder De Pauw dat niet alleen de Sinksenfoor door de Economische Inspectie wordt geviseerd. “We controleren kermissen over het hele land. We merken bovendien dat de situatie doorheen de jaren sterk verbeterd is. De sector levert weldegelijk inspanningen om op een correcte wijze over de kermisartikelen te communiceren.”

Vincent Delforge, woordvoerder van de foorkramers op de Sinksenfoor, verdedigde zich twee weken geleden al op de heisa rond namaakartikelen. “Sinds de wet op de ambulante handel van 2005 worden foorkramers even vaak, en misschien zelfs vaker, dan andere handelaars gecontroleerd. Je kan nooit uitsluiten dat een foorkramer een namaakartikel weggeeft. Maar dat is uitzonderlijk”, aldus Delforge.

Boetes tot 100.000 euro

In principe wordt namaak door de strafwet gesanctioneerd. Een leverancier of foorkramer die betrapt wordt, riskeert in theorie gevangenisstraffen van 1 tot 5 jaar en geldboetes die tot 100.000 euro of meer kunnen oplopen.

Het is evenwel niet gezegd dat het parket de betrokkenen in deze zaak sowieso gaat vervolgen. Als bijvoorbeeld blijkt dat de feiten niet moedwillig werden gepleegd, kan de zaak geseponeerd worden óf kan een minnelijke schikking worden aangeboden.

De Sinksenfoor loopt nog tot 7 juli op de site van Spoor Oost.