Onderzoek naar moordende glazenwasser vergt extra werk: Antwerpse speurders krijgen er 10 krachten bij Patrick Lefelon

06 november 2019

00u00 0 Antwerpen De Antwerpse federale gerechtelijke politie (FGP) heeft deze week versterking gekregen van tien speurders uit andere provincies. Door de zware drugsonderzoeken en belangrijke moordzaken, zoals die naar de glazenwasser Stephaan Du Lion, zat de FGP op haar tandvlees.

De detachering is een beslissing van de nieuwe directeur-generaal Eric Snoeck. Hij wil dat FGP Antwerpen een tandje bijsteekt in de (financiële) strijd tegen de drugsmaffia. Aan Waalse kant versterkt hij de FGP van Charleroi om het onderzoek naar de Bende van Nijvel een extra impuls te geven. "Door de extra mensen kunnen wij intern verschuivingen doorvoeren en zo het team dat onderzoek doet naar de glazenwasser, versterken. Dat team moet een aantal oudere zaken opnieuw onderzoeken en dat gebeurt het best met speurders die niet van nul moeten beginnen", zegt gerechtelijk directeur Stanny De Vlieger van de FGP Antwerpen. Politievakbond Sypol noemt de versterking "een druppel op een hete plaat". "De extra speurders komen voor zes maanden. Tegen dat ze het Antwerpse dossier wat onder de knie hebben, moeten zij alweer vertrekken", vindt woordvoerder Dirk Lauwers. (PLA)