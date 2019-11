Onderzoek naar illegale prostitutie in ‘t Keteltje: cafébaas blijft in de cel BJS

15 november 2019

14u56 0 Antwerpen Nicky T., de baas van café ’t Keteltje in het Antwerpse Schipperskwartier, blijft nog een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen vrijdagmiddag beslist. Het gerecht vermoedt dat T. in zijn zaak prostitutie zou faciliteren.

Café ‘t Keteltje in de Oudemansstraat is bij politie en gerecht al jaren bekend als een verzamelplaats van voornamelijk Nigeriaanse vrouwen die er hun seksuele diensten aanbieden. De zaak moest in het verleden al vele keren dicht vanwege vermoedens over illegale prostitutie.

Vorige week zaterdag besliste de onderzoeksrechter om ’t Keteltje opnieuw te laten verzegelen in het kader van een onderzoek naar ‘het houden van een ‘het houden van een huis van ontucht, onder meer ten aanzien van een kwetsbare persoon’. Bij de politieactie werden in de zaak in totaal 15 Nigeriaanse vrouwen aangetroffen.

Zaakvoerder Nicky T. werd vervolgens samen met drie andere personen gearresteerd. Er gebeurden ook huiszoekingen in het café, op twee adressen in Antwerpen die beschouwd zouden kunnen worden als afwerkplaatsen én op het adres van de eigenaar in Stabroek.

Nicky T., die de verdenkingen van illegale prostitutie ontkent, verscheen vrijdagochtend voor de raadkamer. Die besliste dat hij een maand langer in de gevangenis moet blijven. Advocaat Xavier Potvin, die T. verdedigt, kon na afloop van de zitting niet kwijt of er hoger beroep komt. “Dat moet ik eerst met mijn cliënt overleggen.”

Het onderzoek wordt ondertussen volop verdergezet. ’t Keteltje blijft voorlopig gesloten.