Onderzoek naar bankroof in Antwerpen leest als blunderboek: daders kregen alle tijd LH

14 januari 2020

06u15

Bron: Belga 2 Antwerpen Het onderzoek naar de roof in een Antwerps ­filiaal van BNP Paribas Fortis, op 3 februari ­vorig jaar, leest als een blunderboek. In de week die voorafging aan de roof - die gebeurde via een tunnel - ging het alarm 18 keer af zonder dat iemand daar gevolg aan gaf. De dag van de diefstal duurde het ­bovendien 84 minuten voor de politie in de kluizenzaal kon. Dat schrijven Gazet van Antwerpen, De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg.

Het is zondag 3 februari 2019, exact om 13.19 uur, dat de alarmcentrale de melding krijgt dat een van de "volumetrische" alarmen in de kluizenzaal van het filiaal van BNP Paribas Fortis op de Antwerpse Belgiëlei afgaat. Tien minuten later gaat een tweede alarm af, en dan een derde, en een vierde. Vanuit de alarmcentrale probeert men naar bewakingsfirma Securitas te bellen, maar het duurt 5,5 minuten om bij Securitas de juiste man te vinden.

Pas om 13.43 uur wordt ook de politie op de hoogte gebracht. Net op dat moment is er dubbel alarm, want ook de seismische sensoren gaan af. Zeven minuten later staan agenten aan de ingang van de bank. Toch, bewijst het gerechtelijk onderzoek, zal het nog bijna een uur duren voor de kluizenzaal gecontroleerd kan worden. Reden? Zonder de bewakingsagent komen ze niet verder dan de ruimte met geldautomaten.

Maar ook als de bewaker arriveert, staan ze vast voor de kluizenzaal. Want om die te openen, is het wachten op personeel van de bank zelf. Om 14.43 uur valt het Snelle Interventie Team van de Antwerpse politie dan uiteindelijk de zaal binnen en wordt de bankroof vastgesteld.