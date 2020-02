Onderzoek naar Albanese misdaadbende: acht verdachten zijn aangehouden BJS

07 februari 2020

12u50 0 Antwerpen In het In het dossier ‘Baccarat’ heeft de onderzoeksrechter acht verdachten aangehouden. Zij verschijnen dinsdag voor de raadkamer in Antwerpen. De negende verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket.

De negen verdachten werden donderdag gearresteerd tijdens veertien huiszoekingen in Antwerpen, Brussel en Charleroi in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar een Albanese bende die verdacht wordt van teelt, doorvoer en verkoop van drugs in binnen- en buitenland. Daarvoor bouwden ze ook voertuigen om met geheime ruimtes voor drugs en geld.

55.000 euro cash

De organisatie werd vanuit Antwerpen geleid. De hoofdverdachte werd gearresteerd in de Berchemse wijk Pulhof. Er werd een handvuurwapen en ongeveer 55.000 euro cash aangetroffen. De criminele activiteiten van de bende werden echter vooral ontplooid in de rest van Europa. Ook in Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland vonden daarom in samenwerking met Europol en Eurojust simultaan een vijftiental huiszoekingen plaats.

Daarbij werden nog eens zestien verdachten van hun vrijheid beroofd. Voor een aantal van hen zal de uitlevering gevraagd worden. Bij die zoekingen werden een wapen, ongeveer 30.000 euro in cash en zes kilo cannabis gevonden. In het buitenland zijn er zeven plantages aangetroffen van in totaal ongeveer 2.500 plantjes, sommige kwekerijen waren in opbouw.