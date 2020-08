Ondernemersorganisaties en Antwerps provinciebestuur werken aan "imagocampagne” ADA

12 augustus 2020

12u17

Bron: Belga 0 Antwerpen De provincie Antwerpen gaat samen met Unizo, NSZ, Comeos en Horeca Vlaanderen een “imagocampagne” uitwerken die het publiek opnieuw warm moet maken om te genieten van wat wél mogelijk is in de provincie tijdens de coronacrisis.

“Het is van essentieel belang dat we terug volk in onze handelskernen krijgen”, zegt provinciaal Unizo-directeur Carl van Dyck. “Dat doe je niet door mensen schrik aan te jagen, maar door hen duidelijk de mogelijkheden aan te reiken van wat wel allemaal kan in deze coronatijd.”

De campagne moet er ook voor zorgen dat Antwerpse ondernemers weer “goesting krijgen om te ondernemen zonder zich zorgen te maken om de wekelijkse veranderende regels”. Momenteel zorgt de “quasi lockdown” in de provincie Antwerpen er immers voor dat hen “het recht op ondernemen wordt ontnomen”, klinkt het bij Unizo.

Het provinciebestuur steunt ook de vraag naar meer duidelijke communicatie en naar extra steunmaatregelen voor die ondernemers die tot dusver in de kou zijn blijven staan, klinkt het. “We willen nu samen met de ondernemersverenigingen samenwerken om onze provincie opnieuw op een positieve manier op de kaart te zetten”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). “Zo vinden onze inwoners opnieuw de weg naar hun geliefde restaurant en hun favoriete winkel en kunnen ze de laatste vakantiedagen veilig doorbrengen in eigen provincie.”