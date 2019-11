Exclusief voor abonnees Onderneemster Yasmien Naciri (27) groeide op in armoede, maar schrijft nu een succesverhaal: “Vijf partijen hebben me afgelopen verkiezingen gevraagd op de lijst te staan. Ik heb vijf keer ‘nee’ gezegd” Jan Aelberts

25 november 2019

14u49 0 Antwerpen De jonge - ze is nog maar 27 jaar - Antwerpse ondernemer Yasmien Naciri maakte furore toen ze tegenover Tom Van Grieken zat in De Afspraak. In schoon Kempisch zette ze de wonderboy van Vlaams Belang op zijn plaats. Dáár gaan we het niet meer over hebben. Wél over een vrolijke maar arme jeugd in Mol, het ondernemerschap, geloof en vrijheid. “Vijf partijen hebben me afgelopen verkiezingen gevraagd op de lijst te staan. Ik heb vijf keer ‘nee’ gezegd.”

Je woont deels in Antwerpen en bent geboren en opgegroeid in Mol, ergens tussen de Noorder- en de Zuiderkempen. Uit wat voor nest kom je?

“Mol is een fantastische plek, mijn hart ligt er nog steeds. Ik heb er altijd graag gewoond, ook al kwam ik amper buiten. Mijn jeugd speelde zich af tussen de boeken. Als de schoolbel om vier uur ging fietste ik naar de bib. ‘s Avonds las ik liever dan dat ik naar een jeugdhuis of café trok. Ik verslond boeken, nog altijd, zelfs het werk van Nietzsche, al begreep ik er niet alles van. Boeken hebben iets magisch.”

“Mijn papa was arbeider, mama poetste. We waren arm, een ander woord is er niet. Als je nog honger hebt en het eten is op, ben je arm. We douchten soms met water dat opgewarmd werd op een kampvuur in de badkamer, op school had ik soms geen boterhammen bij.”

