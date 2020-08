Onderhoudswerken liften Kennedyfietstunnel op donderdag: liften tijdelijk buiten gebruik ADA

17 augustus 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal op donderdag 20 augustus onderhoudswerken uitvoeren aan de liften van de Kennedyfietstunnel. Hierdoor zullen de liften tijdelijk buiten gebruik zijn.

Wie zich wil verplaatsen van Linker- naar Rechteroever of omgekeerd kan gebruik maken van de Sint-Annatunnel of het veer dat gratis vaart tussen beide oevers. Opgelet, wie de Sint-Annatunnel neemt is verplicht een mondmasker te dragen en de liften werken niet tussen 14 en 19 uur.