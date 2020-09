Onderdelen ponton nieuwe cruiseterminal op weg naar Antwerpen David Acke

21 september 2020

14u33 1 Antwerpen De onderdelen van het ponton van de nieuwe Antwerpse cruiseterminal zijn onderweg naar het Steenplein. Samen zullen ze het nieuwe ponton van 350 meter lang vormen waaraan zee- en riviercruises aanmeren ter hoogte van Het Steen. De delen komen op verschillende dagen en tijdstippen aan. De komende maanden worden ze ter plekke afgewerkt en aan elkaar gemonteerd. Als alles vlot verloopt, zijn de werken afgerond in het voorjaar van 2021.

De voorbije jaren kende Antwerpen groeicijfers als bestemming voor zee- en riviercruises. In 2019 deden 887 rivier- en 33 zeecruises de stad aan, goed voor 147.372 passagiers. “Die groei resulteerde in de nood aan extra capaciteit en een betere en aan strengere milieunormen aangepaste infrastructuur om de schepen en passagiers te ontvangen. De huidige cruiseterminal onder hangar 21 aan het Zuiderterras voldoet niet meer aan eisen inzake comfort en duurzaamheid”, klinkt het bij de stad.

Transport

Op maandag 21 september zijn twee transporten over het water vertrokken richting het Steenplein. Het ene, met het transparant paviljoen, komt van aan de Zuidnatie in de Antwerpse haven naar het Steenplein, het andere, met beide toegangsplatformen, komt rechtstreeks vanuit Wondelgem naar het Steenplein. Op donderdag 1 oktober vertrekken drie grote aanmeerpontons met de toegangsbruggen. Ook dat transport, 120 meter lang en 35 meter breed, komt rechtstreeks vanuit het staalbouwatelier in Wondelgem.

Als alles volgens plan verloopt, zullen op vrijdag 2 oktober alle onderdelen gearriveerd zijn aan het Steenplein. Daarna worden alle delen de komende maanden ter plekke afgewerkt en aan elkaar gemonteerd. Als alles vlot gaat, zijn de werken afgerond in het voorjaar van 2021 en kan de cruiseterminal verhuizen naar zijn nieuwe locatie. De eerste cruises kunnen dan vanaf de start van het nieuwe cruiseseizoen in het voorjaar van 2021 aan het nieuwe ponton worden ontvangen.

Drijvend, transparant paviljoen

Het nieuwe ponton zal bestaan uit een aantal verschillende onderdelen. Twee toegangsplatformen sluiten via twee bruggen aan op het ponton. Op het ponton zelf komt een drijvend, transparant paviljoen. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton, waaraan De Waterbus en het veer aanmeren.

De verschillende delen worden geschilderd in een lichtgrijze kleur aan de buitenzijde en in heldere kleuren aan de binnenzijde. De luifel kleurt aan de binnenzijde maritiem blauw, de toegangsbruggen geel. De kleuren zijn geïnspireerd op de typische kleuren die aanwezig zijn in de haven. Schepen voor Toerisme Koen Kennis: “Antwerpen is één van de weinige steden waar cruiseschepen in het centrum kunnen aanmeren. Zoiets is een troef om toeristen aan te trekken. Het historische hart van de stad, met de talrijke monumenten, musea, cafés en restaurants, zal door de cruiseterminal en de herinrichting van Het Steen een grote boost krijgen.”