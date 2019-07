Onderdak gezocht voor buitenlandse werkkrachten van Oosterweel Annelin Marien

13 juli 2019

Naar schatting 1.500 buitenlandse werkkrachten die zullen meewerken aan de Oosterweelverbinding, moeten ook allemaal onderdak krijgen in of rond Antwerpen. Daarvoor maakt de stad Antwerpen, samen met Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, een huisvestingsplan. Ook vastgoedbedrijf AG Vespa en de private sector zullen hieraan meewerken.

In eigen land zijn er niet genoeg werkkrachten met het juiste profiel te vinden, daarom worden er voor de werken aan de Oosterweelverbinding zo’n 1.500 mensen uit het buitenland gerekruteerd. Er wordt de komende maanden gezocht naar onderdak voor al deze mensen. Het is nog niet duidelijk of dat nieuwbouw of gerenoveerde woningen zullen zijn, noch of de werkkrachten binnen de stad zelf of in de randgemeenten worden ondergebracht.

