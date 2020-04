Onder Stroom organiseert stream met free podium: “Annuleer die illegale en saaie lockdownparty dus maar” Sander Bral

09 april 2020

12u06 8 Antwerpen De creatieve hotspot Onder Stroom aan het Eilandje zag alle activiteiten net zoals vele andere ondernemingen in het water vallen. Het collectief zit achter de schermen echter niet stil. Vrijdag organiseren ze voor het eerst ‘Stroom Stream’. “Een post-apocalyptische liveshow met open podium en vol verrassingen.”

Onder Stroom aan de Tavernierkaai zag zich uiteraard ook genoodzaakt de deuren te sluiten door de coronacrisis. Alle optredens, feestjes, kunstprojecten en andere activiteiten werden uitgesteld. “De financiële impact daarvan op onze werking wordt nog onderzocht, maar die zal niet min zijn, vrees ik”, zegt Vincent Peters, één van de drijvende krachten achter Onder Stroom. “Hopelijk kan de stad een uitzondering toestaan voor de huur tijdens de periode dat we geen activiteiten kunnen organiseren.”

“Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ondertussen stil zitten”, benadrukt Vincent. “Vrijdag organiseren we voor het eerst ‘Stroom Stream’, een post-apocalyptische liveshow vol verrassingen. Allemaal live te volgen via onder andere Zoom. Lekker veilig in uw kot.”

Free podium

Onder Stroom nodigt alle Antwerpenaren uit om bij te dragen aan de ludieke liveshow. “We deden met succes een oproep voor een open podium om iets quarantaine-creatief te doen.”

Op het programma onder andere een mini-documentaire over huidhonger, een spreekbeurt over de symbolische waarde van wc-papier, een college Kroatisch vloeken voor beginners, een interview via drone met een professor wijsbegeerte, poëtische voordrachten en woordkunst, muzikale intermezzo’s en de presentatie van de resultaten van onze grote quarantaine-enquête. We doen ook allemaal samen karaoké-singen via videocall.”

Nadien volgt er een afterparty met deejays Bibi Seck en DJ Snyper. Annuleer die illegale en vooral saaie lockdownparty dus maar. Blijf lekker binnen, samen met Onder Stroom natuurlijk.”

Stroom Stream speelt zich vrijdag af van 19.30 uur tot middernacht. Alle info hier.