Ondanks honderden bezwaarschriften, kent provincie toch vergunning toe aan chemiereus INEOS BJS

07 november 2019

Na het Antwerpse stadsbestuur heeft ook de deputatie van de provincie aan chemiereus INEOS een vergunning toegekend voor de voorbereidende werken voor de bouw en exploitatie van een ethaankraker en PHD Unit in de Antwerpse haven. De komst van de fabrieken is omstreden omdat er bomen moeten worden gekapt. De goedkeuring komt er ondanks honderden bezwaarschriften en een petitie van actiegroep Antwerpen Schaliegasvrij.

Het was groot nieuws, begin dit jaar. De Britse chemiereus INEOS tekende met de stad Antwerpen, de Antwerpse haven en de Vlaamse regering een voorakkoord voor de installatie van twee nieuwe fabrieken op zijn huidige site in Lillo en op aanpalende terreinen. Concreet gaat het om een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) en een ethaankraker. Die moeten respectievelijk propaan omzetten in propyleen, en ethaan in ethyleen, grondstoffen voor andere chemieproducten. De totale kostprijs van de investering: 3 miljoen euro.

Tegen de plannen ontstond al snel protest van milieuverenigingen zoals Antwerpen Schaliegasvrij, die onder meer vrezen voor meer CO2-uitstoot en meer plasticvervuiling. Zij reageerden bovendien woest op het feit dat INEOS eerst een afzonderlijke vergunning aanvroeg voor het klaarmaken van de site, inclusief een stuk ontbossing. “Bos kappen voor installaties waarvan nog niet geweten is of ze vergund geraken, is voorbarig”, klonk het.

Die eerste horde is nu dus ondanks tal van bezwaarschriften en een petitie dus toch genomen. Na positief advies van de stad Antwerpen ziet nu ook het provinciebestuur geen graten in de bomenkap. Binnen de provinciale omgevingsvergunningscommissie kantte volgens de deputatie alleen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zich ertegen. “Maar zij gaven wel enkele voorwaarden op voor het geval we toch een vergunning zouden geven”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). “Het gaat onder meer om een boscompensatie van 55 hectare die moet worden aangeplant. Dat is meer dan wettelijk moest, maar wij kunnen dat niettemin opleggen in de vergunning.”