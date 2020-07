Ondanks forse stijging coronabesmettingen in Antwerpen: opnames ziekenhuis blijft beperkt ADA

31 juli 2020

12u05 1 Antwerpen Hoewel het aantal covid-19 besmettingen in de provincie Antwerpen en specifiek in de stad Antwerpen elke dag in aantal toeneemt, resulteert dat niet in veel meer ziekenhuisopnames. In het Universitair Ziekenhuis spreekt met over een “handvol” patiënten, in AZ Monica over een tiental en het GZA spreekt over “een sterke stijging tegenover vorige week maar heeft aan één covid-afdeling voldoende.”

Terwijl de provincie Antwerpen momenteel in het oog van de coronastorm ligt, is het het AZ Delta in Roeselare waar momenteel de meeste covidpatiënten zijn opgenomen met 23 coronapatiënten waarvan er twee op intensieve liggen.

Antwerpen mag dan wel de koploper zijn wat het aantal coronabesmettingen betreft, in de Antwerpse ziekenhuizen laat zich dat nog niet voelen. In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) blijft het aantal opgenomen covidpatiënten op “een handvol.” Dat aantal blijft ook stabiel.

In AZ Monica zien ze wel een lichte stijging van het aantal patiënten. Waren dat er op 21 juli nog slechts drie, zijn dat er donderdag 13, waarvan er twee op intensieve zorgen verblijven. Het AZ Monica bekijkt ook of ze opnieuw een speciale covidafdeling gaan openen. “Verder willen we ook benadrukken dat de normale zorg en werking van het ziekenhuis gegarandeerd blijft, zoals consultaties en opnames”, klinkt het nog.

In het GZA spreken ze ook over een stijging van het aantal opgenomen patiënten met het coronavirus. Over hoeveel dat exact gaat willen ze liever niet zeggen. Wel is de stijging niet van die aard dat het ziekenhuis overweegt een tweede covidafdeling te openen.

Het ZNA geeft liever geen absolute cijfers, maar ook zij hebben coronapatiënten op de afdeling liggen. Deze patiënten worden verspreid over de verschillende campussen zodat ook niet andere patiënten verder geholpen kunnen worden.