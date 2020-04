Oncoloog en N-VA-gemeenteraadslid Sevilay Altintas over Ramadan: “Vasten, oké, maar drijf jezelf niet tot het uiterste” Jan Aelberts

22 april 2020

18u06 0 Antwerpen “Gebruik je gezond verstand.” Het is de doodeenvoudige oproep van Sevilay Altintas - gemeenteraadslid voor N-VA in Antwerpen, kankerspecialist en zelf moslima - aan de vooravond van de Ramadan. “Drijf jezelf niet tot het uiterste. Tijdens een pandemie kan iederéén zijn immuniteit een deuk gekregen hebben, ook als je het zelf nog niet weet. Langdurig niet eten en drinken kan dan nefast zijn.”

Het is voor veel moslims de belangrijkste periode van het jaar, de Ramadan. Een tijd van bezinning, maar vooral ook van samenzijn, van de iftar, de maaltijd na zonsondergang. Een feest. Het zal in kleine kring gevierd worden, hooguit met het gezin. Gevast wordt er wel. “En dat is oké”, zegt oncoloog Altintas. “De Ramadan is een belangrijke periode voor ons en heel veel mensen putten ontzettend veel kracht uit hun geloof, zeker in deze periode. Maar het is niet het moment om je lichaam tot het uiterste te drijven. Haast niemand weet of hij wel of niet besmet is en of zijn weerstand verlaagd is. Nu een lange periode niet eten en drinken kan dan een te grote impact hebben op je lichaam. Wees daar waakzaam voor en als je merkt dat je een grens over gaat: staak het vasten dan en haal het desnoods later in.”

Lange dagen

Ook Altintas zelf flirt met de limiet. Elke dag werkt ze als oncoloog full time aan het UZA en AZ Monika en klopt ze vaak lange dagen. “Voor zorgverleners is dit een fysiek zware periode. Door de warme beschermingskledij bijvoorbeeld verliezen ze al veel vocht. Ga je nu een hele dag niet drinken, dan is dat zwaar voor je nieren. Als je weet dat het coronavirus na de longen ook vooral de nieren aanvalt, weet je dat je jezelf zeker nu niet moet pushen. Zelf zal ik deelnemen aan de Ramadan zoals elk jaar, met veel plezier, en ook beginnen vasten. Maar wordt het na bijvoorbeeld tien dagen te zwaar, dan las ik een pauze in. Ik ben in de eerste plaats arts en heb mijn verantwoordelijkheid tegenover mijn patiënten. En ik ben moeder van vier kinderen, ook tegenover hen kan ik het me nu niet permitteren ernstig te verzwakken.”

Altintas wil in ieder geval zeker niet gezegd hebben dat het vasten nu volledig op de schop moet. “Dat de risicogroepen, mensen met diabetes of kanker, mensen die lijden aan hartziekten, hypertensie, ... de vasten beter overslaan is duidelijk, maar dat is nooit anders geweest”, zegt ze. “De Islam laat dat ook toe. En ik hoor vooral begrip uit de gemeenschap, al word ik af en toe toch nog uitgenodigd voor de iftar. ‘U zal toch wel één keer bij ons langskomen.’ Niet dus. Het gezond verstand moet nu primeren. Als er iets is wat deze coronatijd ons leert, is het wel hoe belangrijk onze gezondheid is. Dat is voor een moslim niet anders dan voor eender welke andere geloofsgroep.”

De Ramadan start officieel op 23 april en eindigt één maand later, op 23 mei.