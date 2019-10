Onbekenden richten ravage aan met huurwagens aan Park Spoor Noord Sander Bral

12 oktober 2019

Verschillende wagens zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden in de omgeving van de Tulpstraat aan Park Spoor Noord. Volgens getuigen en slachtoffers zouden twee voertuigen van een verhuurbedrijf met een onaangepaste rijstijl door de straten gereden zijn. De politie deed nazicht in de omgeving.

Eén van de patrouilles trof in de Nijverheidsstraat een auto aan die in aanmerking kwam voor de feiten. De wagen stond met draaiende motor en open ramen in het midden van de rijbaan. De carrosserie was beschadigd. In het voertuig werd gezocht naar aanwijzingen die naar de bestuurder zouden kunnen leiden. Wat verder, in de Van Kerckhovestraat, werd een tweede verhuurauto gevonden. Ook dat voertuig was beschadigd. De deur was ingedeukt en er was lakschade. Binnen was alles besmeurd met wit poeder. Vermoedelijk werd een brandblusser leeggespoten.

De twee auto’s werden getakeld en in beslag genomen. Wellicht zijn de bestuurders van de in beslag genomen voertuigen verantwoordelijk voor het beschadigen van minstens twaalf wagens in de Tulpstraat en Klamperstraat. Er loopt een onderzoek om de bestuurders van de huurwagens op te sporen.