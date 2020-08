Olympische Spelen 1920: hoe 17-jarige Gustaaf Wuyts brons pakte in het touwtrekken en dynastie van Antwerpse atletiektoppers startte

Antwerpen

Gustaaf, Willy en Leen Wuyts: drie generaties die Antwerpse en Belgische sportgeschiedenis schreven. Ze hadden allemaal op de Olympische Spelen kunnen staan. Gustaaf (1903-1979) won in Antwerpen in 1920 brons in het touwtrekken. Zoon Willy (90) was als kogelstoter geselecteerd voor Helsinki (1952), maar moest ziek thuisblijven. En kleindochter Leen (70) miste in het speerwerpen nipt de kwalificatie voor München (1972). Tijd voor een babbel over triomfen en tegenslagen.