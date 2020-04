Olympisch zwembad Wezenberg opnieuw open (maar enkel voor professionele zwemmers) ADA

21 april 2020

12u46 1 Antwerpen Topzwemmers kunnen vanaf nu opnieuw baantjes trekken in het olympisch zwembad Wezenberg. Recreatieve zwemmers moeten nog even geduld hebben, voor hen blijft het zwembad voorlopig dicht.

Het was zwemcoach Ronald Gaastra die een foto tweette van het zwembad met de tekst “Back in business”. Dat betekent dat professionele zwemmers opnieuw terecht kunnen in het olympisch zwembad Wezenberg. Al moeten zij zich ook aan strikte regels houden. Zo mag er slechts één zwemmer per baan in het water en moeten de zwemmers zich om beurten één voor één omkleden.

Recreatieve zwemmers moeten nog even geduld hebben. Voor hen is het zwembad nog niet toegankelijk.

Back in business!! pic.twitter.com/S9TkZObbA8 Ronald Gaastra(@ RonaldGaastra) link