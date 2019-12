OLTCLUB nieuwe paradepaardje van OLT Rivierenhof: “Meer dan ooit kansen geven aan jonge muziekgroepen” David Acke

13 december 2019

14u08 0 Antwerpen Acht avonden in maart 2020 wordt OLT Rivierenhof een exclusieve, cosy muziekclub met jong en beloftevol talent op de affiche. Het publiek - ca. 200 personen per avond - staat letterlijk mee op het podium, rond de artiest. Scene-sur-scene ontdek je artiesten die op het punt staan door te breken, gelanceerd zijn of afgelopen jaar hun positie hebben weten te verzekeren. Met dit nieuw project wil Arenberg - dat OLT Rivierenhof organiseert - podiumkansen geven aan jong en beloftevol talent.

De cultuurhuizen in Antwerpen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om meer aansluiting te vinden met de leefwereld van de jongeren en om jong talent meer kansen te geven op de podia. De succesvolle concertreeksen in OLT Rivierenhof kennen een trouw publiek, maar de Antwerpse jongeren vinden nog te weinig hun weg naar OLT Rivierenhof. Daarom start de Arenberg met een nieuw muziekconcept in het provinciale groendomein Rivierenhof: OLTCLUB.

“De Arenberg wil nu meer dan ooit kansen geven aan jonge groepen die leven op het ritme van de nieuwstedelijke context. De komende jaren investeert de Arenberg zowel inhoudelijk als ondersteunend stevig in groepen of artiesten die vanuit die stedelijke dynamiek klaar staan om de wereld te veroveren. OLTCLUB creëert een clubsfeer in een unieke omgeving die vooral de Antwerpse jongeren hoopt aan te spreken. Het podium van het feeërieke, zomerse openluchttheater verandert in een hippe, edgy spot”, vertelt programmator Jana Tricot.

Hippe en jonge line-up

Tijdens OLTCLUB zullen onder andere het Antwerpse collectief Condor Gruppe, de Belgische indiepop queen van de toekomst Tsar B, de beloftevolle Belgisch-Boliviaanse producer Susobrino en de frisse feelgoodgroep Mooneye (StuBru’s Nieuwe Lichting van 2019) en de Waalse hiphop band Glauque het podium betreden.

Verder kraakt de jonge Belgische band KRANKk UK garage en grime en brengt IKRAAAN, de r&b-belofte uit de Mechelse underground, goed volk mee. Onder andere de Limburgse Chibi Ichigo, een van de opvallendste rijzende sterren aan het hiphopfirmament en MEYY, ‘the next big thing’ uit Brussel delen het podium met IKRAAAN.

Afsluiten doet een dame uit Kenia/Oeganda MC Yallah feat. haar producer Debmaster en een goed bewaard geheim uit Brussel Bombataz, het viertal combineert funk, jazz met een hoge dosis originele synthpop. Binnenkort worden er nog extra namen toegevoegd aan de affiche.

Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. De voorverkoop start meteen via www.oltclub.be.