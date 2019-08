OLT Rivierenhof ontvangt 50.000ste bezoeker en die krijgen bloemen van Bart Peeters ADA

27 augustus 2019

20u36 0

Dinsdagavond was het aan Bart Peeters om het beste van zichzelf te geven tijdens een concert in het OLT Rivierenhof en dat was meteen een concert met een extra dimensie. Het OLT verwachtte namelijk haar 50.000ste bezoeker. En die eer ging naar Han Dumez (34) uit Hove en Anneleen Oste (35) uit Antwerpen.

Ze komen elk jaar minstens 1 keer naar OLT Rivierenhof, en dit jaar kozen ze voor het concert van Bart Peeters. “Hij is een supersympathieke muzikant die geweldige optredens kan geven. Heel bijzonder om hem nu ook eens te mogen ontmoeten.”

Tijdens een korte meet & greet kregen ze van Bart Peeters een boeket bloemen overhandigd. Daarnaast ontvingen ze ook een waardebon voor een OLT-concert in de zomer van 2020.