OLT Rivierenhof lost met 'Take Care' zomerprogramma: "Opnieuw culturele hotspot worden" Sander Bral

19 juni 2020

11u32 0 Antwerpen Het wonder is geschied. Dan toch nog een fijne zomer met openluchttheater Rivierenhof dit jaar. In samenwerking met andere Antwerpse cultuurhuizen maakte OLT vrijdagochtend haar programma bekend. Van een openingsconcert met Eefje De Visser tot een kindershow van Kapitein Winokio en een Reggae Kwis tot Black Lives Matter tribute. “OLT Rivierenhof zal kleiner en intiemer zijn dan gewoonlijk, maar zeker zo gezellig.”

Toen alle concertzalen en cultuurhuizen tegelijkertijd de deuren moesten sluiten in maart kon Arenberg en OLT Rivierenhof snel wederzijdse steun vinden bij cultuurhuis De Studio en muziekclub Trix onder de noemer ‘Take Care’. “We hadden een gezamenlijke communicatiecampagne in de stad en daaruit is ook een verdere samenwerking ontstaan in de vorm van een zomerprogramma bij ons in het amfitheater”, zegt OLT-programmator Jana Tricot. “CC Deurne en haar Cinema Rix hebben ons nog vervoegd en radiozender We Are Various verhuist ook tijdelijk naar het park om voor de soundtrack van de zomer te zorgen.”

Muziek

Take Care komt met een breed aanbod van filmavonden en concerten maar ook kindernamiddagen, workshops, yogalessen en maatschappelijk geëngageerde evenementen. “Aftrappen doen we op 8 juli met de concertfilm Bitterzoet van Eefje de Visser”, gaat Jana verder. “Nog voor muziekliefhebbers is er Portland en The Calicos, Brutus, Absynthe Minded en blackwave.. We besteden zoals steeds ook aandacht aan jonge stedelijke muziekvormen met Yung Mavu en Bryan Mg & Shaka Shams.”

Actueel

“Reggae werkt nog steeds, vooral in Vlaanderen. Daarom doen we een Reggae Splash Kwis en een showcase met onder andere Soul Shakers en Johnny Den Artiest. We programmeren drie kindershows door Kapitein Winokio en een luistersessie van een klassieker: Marvin Gaye’s ‘What’s Going On’. Een album dat destijds tot stand kwam nadat Afro-Amerikanen opkwamen voor hun rechten. Heel actueel dus. Daarom doen we ook iets rond de Black Lives Matter-beweging. Als cultuurhuis kunnen wij niet doof zijn voor wat er gebeurt in de wereld.”

Comedy

Daarnaast is er onder andere nog een ochtendglorenconcert met Jan Swerts en comedy met William Boeva. En dat is slechts de programmatie voor de eerste twee weken. “We willen namelijk kort op de bal spelen zodat we flexibel kunnen programmeren en tegelijkertijd kunnen inspelen op mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen.”

Prijzen

Want in plaats van 2.100 staanplaatsen zullen er in OLT Rivierenhof aanvankelijk enkel 200 zitplaatsen beschikbaar zijn en zal heel de publieksorganisatie gestroomlijnd worden volgens de voorgeschreven maatregelen. “Of het publiek dat in zijn portefeuille zal voelen? We hanteren correcte prijzen voor onze bezoekers. Vergeet natuurlijk niet dat we werk creëren voor artiesten uit een zeer zwaar getroffen sector. Verder blijven we ook gratis activiteiten zoals workshops organiseren en we werken ook nog steeds met kansentarieven.”

Lokaal talent

“Daarom kunnen we deze zomer ook geen internationale kleppers boeken zoals vorige jaren”, zegt Jana. “Het is sowieso al niet slim om te reizen in deze tijden en bovendien zou dat niet rendabel zijn. Of we moeten monsterprijzen gaan vragen maar daar doen we niemand een plezier mee. Dat is ook een goeie zaak, want zo kunnen we lokaal talent nóg meer dan anders kansen geven.”

Of er een ‘OLT Club’ of wintereditie komt zoals afgelopen winter is nog niet geweten. “Er is nog steeds te veel onduidelijkheid over wat er na de zomer kan en mag gebeuren”, besluit Jana. “Laten we hier al mee beginnen: de culturele zomerhotspot van Antwerpen worden. Daarna zien we wel weer verder.”

