Oldskool Clubbing haalt Belgische clubsfeer uit 80’s en 90’s van onder het stof Sander Bral

25 september 2019

16u40 0 Antwerpen De geschiedenis van de Belgische clubmuziek. Dat is wat het feestconcept Oldskool Belgium al een half jaar terug tot leven probeert te wekken met de éne danspartij na de andere. Dit weekend is Antwerpen opnieuw aan de beurt met Oldskool Clubbing in Café Capital. “De Koekenstad nam het voortouw op vlak van housemuziek in de jaren tachtig en negentig.”

Begin dit jaar startte Ben Mouling (44), gekend van onder andere de burleske feestjes van Radio Modern, het nieuwe feestconcept Oldskool Belgium dat zoals de naam doet vermoeden, terugblikt naar de Belgische muziekgeschiedenis. Na passages in Leuven, Lier, Gent en Brasschaat is Antwerpen het komende weekend opnieuw aan de beurt. “De vorige edities focusten zich vooral op disco en newwave voor een publiek van 45-plussers”, zegt Ben. “Maar in Antwerpen nemen we nu een stap vooruit in de geschiedenis richting de volgende generatie feestvarkens, de housepioniers uit de periode 1984 tot 1995.”

Antwerpse clubs

“Vroeger was ik meer met rock ‘n’ roll bezig en andere niet elektronische muziek, maar toen ik met house in contact kwam, is een nieuwe wereld voor mij opengegaan”, gaat Ben verder. “Niet enkel voor mij trouwens, de elektronische clubmuziek van die tijd betekende een revolutie in heel de muziekgeschiedenis. In België nam Antwerpen toen het voortouw met clubs als Café d’Anvers en Fill Collins. Het is dus niet toevallig dat we met Oldskool Clubbing het Antwerpse opzoeken.”

“Onze feesten zijn er in de eerste plaats voor mensen die nostalgisch terugkijken naar de clubcultuur van vroeger, die veel hechter en intiemer was dan vandaag. Maar ook feestvierders die dat niet zelf hebben meegemaakt, zijn welkom. Jonge mensen kunnen misschien nog iets opsteken van die oude ambachtslui van deejays, die verschillende genres door elkaar mixen en niet bijvoorbeeld de hele nacht techno draaien, zoals je dat vandaag overal ziet. Het is jammer dat negentig percent van de feesten maar tien percent van de beschikbare muziekgenres vertegenwoordigt.”

Geen poespas

“Nog een trend tegenwoordig is beleving, met zoveel mogelijk kleurrijke kostuums en prachtige decors, zoals we dat met Radio Modern zelf ook doen. Maar met Oldskool Clubbing gaan we terug naar de basis”, benadrukt Ben. “Een locatie, deejays en het publiek. Klaar. Ook al spreek ik dan tegen mijn eigen winkel.”

“Met de recent herrijzenis van Café Capital hebben we alvast een toplocatie gevonden en ook de deejays vertegenwoordigen alles wat met de Belgische housecultuur te maken heeft: Sven Van Hees, Jan Van Biesen en Smos. Het publiek zal dan wel vanzelf komen.”

Belgische pioniers

Sven Van Hees kennen we van het radioprogramma Liaisons Dangereuses van de Antwerpse vrije radio S.I.S. waar hij newwave, newbeat en house draaide. Er staan tal van zogenoemde ‘Belgian classics’ op zijn naam. Smos draaide 26 jaar lang de zondagen van Café d’Anvers plat en Jan Van Biesen werkte zich via clubresident bij Fill Collins op tot gevierd radiomaker bij Studio Brussel waar hij onder andere het elektronisch muziekprogramma Switch oprichtte.

Oldskool Clubbing speelt zich zaterdag af in Café Capital in het Antwerpse Stadspark vanaf 21.00 uur. Alle info en tickets hier. Ook de volgende editie is al ingepland op 13 december met Steve Cop, Raoul en Prinz, ook in Capital.