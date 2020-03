Oldskool Belgium haalt legendarische club Ancienne Belgique van onder het stof Sander Bral

04 maart 2020

12u15 0 Antwerpen Voor de volgende editie trekt Oldskool Belgium naar Club Capital in het Stadspark om de herinnering van de Antwerpse Ancienne Belgique terug op te halen. De club aan Kipdorpvest was legendarisch in de jaren zeventig en tachtig voor haar extravagante taferelen en zware feestjes. De deejays van toen spelen vrijdag de muziek van toen: new wave en new beat.

Jaren zeventig Kipdorpvest Antwerpen, vrijdagavond. Lange wachtrijen aan de deuren van club Oud België - in de volksmond steevast ‘Ancienne Belgique’ genoemd, zoals in Brussel. Bezoekers staan met knikkende knieën aan te schuiven, uit vrees dat ze niet worden toegelaten door de strenge portiers. Eenmaal binnen stoten feestvarkens op extravagante taferelen en stevige feestjes tot het ochtendgloren. De Antwerpse AB heeft in die jaren een stevige reputatie, tot ver buiten de stadsgrenzen.

‘AB-sound’

Veertig jaar later haalt feestconcept Oldskool Belgium, dat vervlogen muziek, artiesten, clubs en baandiscotheken uit de Belgische muziekgeschiedenis doet heropleven, Oud België vanonder het stof. In het pand aan Kipdorpvest is vandaag een kledingwinkel gevestigd waardoor het feest in Club Capital in het Stadspark zal plaatsvinden. Op het programma de specifieke ‘AB-sound’ van toen: new wave en new beat.

Ronny Harmsen oftewel ‘Dikke Ronny’ - deejay van het eerste uur in AB - speelt ten dans, samen met Olivier Pieters (Boccaccio, Fifty Five, Age Of Love) en Arno Arnauts, beter gekend als ‘Mister Mix Nix’: “Het succes van Oldskool Belgium zit ‘m in de unieke sfeer op unieke locaties”, zegt Arnauts. “Of het nachtleven in Antwerpen vroeger effectief beter was? Ja, er waren veel minder regeltjes en overal kon je goed doorfeesten zonder dat er teveel klachten binnenkwamen over nachtlawaai, ook in de binnenstad.”

‘Oldskool Belgium - The Sound of AB Antwerp’ speelt vrijdag af vanaf 21.00 uur in Club Capital in het Stadspark. Alle info hier.