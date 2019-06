Of het lekker zit... Geen idee, maar ’t ziet er geweldig uit! Studenten Antwerpse Modeacademie laten het beste van zichzelf zien Annelin Mariën

07 juni 2019

23u05 0 Antwerpen Vanavond was de Waagnatie weer het decor voor de fashion show van de Antwerpse Modeacademie. Zowel de bachelors als de masters (waaronder drie Belgische masterstudenten) lieten hun meest inventieve creaties zien aan het grote, internationale publiek. En inventief, dat zijn deze kunstwerken zeker. Gigantische roze strikken, ellenlange mouwen en oversized kleurrijke jassen: draagbaar is het niet, maar wel des te leuker om naar te kijken.

Roze is hip. Maar of de wereld klaar is om deze jurk te dragen, valt te betwijfelen. Al is het maar omdat je zicht te erg beperkt zou worden door de grote opstaande kraag. Gelukkig had het publiek, in tegenstelling tot het model, wel genoeg blikveld om naar deze roze bom van een jurk te kijken.

Ook de mannelijke modellen worden tijdens het defilé niet vergeten. Dit exemplaar loopt rond met een coole pet en zonnebril, en daaronder nog heel wat anders interessants. Een gigantische broek met ruiten, en een idem oversized feloranje jas: het is niet alledaags, maar zeker boeiend om te zien.

The Queen of Hearts is er niets tegen! Deze jurk is zo uit Alice in Wonderland getrokken. Aan de ellenlange mouwen hangen nog hartjes en kusjes, een wit hart siert de buik en nog een grote hartenoorbel bengelt op de schouders. Het model ziet er streng uit, maar tegelijkertijd ook zeemzoet!

In het thema ‘Ethnical costumes’ komen de studenten met deze interessante outfit op de proppen. Je zou bijna vergeten dat je gewoon in de Waagnatie zat, want je waant je bij een stam diep in Afrika. Compleet met strooien rok en andere strooien toebehoren, maar ook met een exotisch masker en een soort haai op zijn hoofd, loopt dit model met enige voorzichtigheid op de catwalk.

Als je met deze schoenen geen pijn aan je voeten hebt ’s avonds, weet ik het ook niet meer. Gelukkig zijn ze niet ontworpen om te dragen, maar enkel om mooi te zijn. En alsof het model waarschijnlijk nog niet genoeg afziet, hebben ze hem ook een blinddoek omgebonden. Je moet er soms wat voor over hebben om op de catwalk te lopen.

Het is eens wat anders een man in een jurk te zien, maar in tijden van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, moet deze outfit zeker kunnen. Deze zwarte jurk is misschien nog bij een van de meer draagbare outfits op het defilé, al betwijfel ik of veel mánnen ervoor zullen kiezen voor het volgende communiefeest.